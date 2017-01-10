Суд не освободил досрочно преступника, пытавшегося убить бывшего коимссара полиции Вейко Кулла

Вейко Кулла Фото: Postimees/Scanpix

Вируский уездный суд не освободил досрочно из тюремного заключения мужчину, пытавшегося летом 2002 года убить бывшего комиссара полиции, а затем ведущего специалиста фирмы Falck Вейко Кулла и его жену.

Суд посчитал, что досрочное освобождение под электронное наблюдение Сергея Махова (38) не является оправданным, сказала пресс-секретарь суда Кристина Отс порталу ERR.

Весной 2011 года Таллиннский окружной суд отменил вынесенный ранее Харьюским уездным судом оправдательный приговор в отношении Махова, признал его виновным в попытке убийства двух человек и приговорил к 11 годам лишения свободы. Позже Госсуд не принял кассационную жалобу его адвоката.

Ранее Харьюский уездный суд постановил, что вина Махова не была доказана, и оправдал его, но прокурор обжаловал это решение суда.

Согласно обвинению, 9 июня 2002 года на перекрестке улиц Кеэмия и Эндла в Таллинне, когда машина бывшего комиссара полиции стала делать поворот, Махов произвел два выстрела. Вейко Кулла и его жена Айви были ранены, находившиеся в салоне автомобиля дети не пострадали.

Попытку убийства Кулла, бывшего в то время руководителем службы внутреннего контроля охранной фирмы Falck Eesti, связывают с предотвращением кражи топлива из цистерн Eesti Raudtee.

После преступления Махов уехал из Эстонии в Испанию, где в 2003 году был приговорен к девяти годам тюремного заключения за грабеж.

Испания сдала Махова Эстонии на время судебного разбирательства, после чего, Махов был отправлен обратно отбывать наказание.

12 июля 2011 года, после того, как Махов отбыл наказание в Испании, он был отправлен в Эстонию отбывать наказание за попытку убийства.