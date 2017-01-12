Детская и Ляэне-Таллиннская больницы с пятницы вводят карантин

Таллиннская детская больница. Фото: ERR

В связи с распространением гриппа и вирусных инфекций верхних дыхательных путей Таллиннская детская больница и Ляэне-Таллиннская центральная больница с пятницы, 6 января, временно закрывают стационарное отделение для посещения пациентов.

О снятии запрета на посещение будет сообщено особо.

Передачи пациентам стационара детской больницы принимает работник информационного стола с 8 до 20 часов ежедневно.

В Лаэне-Таллиннской больнице отметили, что передачи принимаются, как обычно. На пакете просят указывать имя и фамилию пациента, а также этаж, на котором он находится.

В четверг, 5 января, карантин был введен в Ида-Таллиннской центральной больнице.