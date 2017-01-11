Число новых случаев СПИД в Эстонии в 2016 году удвоилось

С ВИЧ может столкнуться каждый. Фото: ERR

В прошлом году в Эстонии ВИЧ был диагностирован у 229 человек, а СПИД выявлен в 41 случае, при этом количество новых случаев заболевания СПИД за год удвоилось.

По данным Департамента здравоохранения Эстонии, ВИЧ в 2016 году был выявлен у 111 жителей Таллинна, у 55 жителей Ида-Вируского уезда, 34 — Нарвы, восьмерых жителей Ляэне-Вирумаа, шестерых — Тартуского уезда, четверых — острова Сааремаа, у троих жителей Раплаского и Харьюского уездов, у двоих — Пярнуского уезда, по одному — в Йыгеваском, Вильяндиском и Ляэнеском уездах.

СПИД медики выявили в прошлом году у 26 жителей Таллинна, у пяти жителей Харьюского уезда, у троих жителей Сааремаа, у двоих — в Пярнуском уезде, Нарве и Ляэне-Вирумаа, у одного — в Ида-Вируском уезде.

В 2015 году, по данным департамента, ВИЧ был диагностирован у 270 жителей Эстонии и СПИД — у 19. Всего за период мониторинга заболеваемости ВИЧ/СПИД в Эстонии было диагностировано 9492 случая ВИЧ, в том числе, 494 случая СПИД.