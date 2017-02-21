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Из-за объединения самоуправлений каждое второе горсобрание потеряет половину депутатских мест

Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 11:57
Рубрика: Эстония

В результате административной реформы количество депутатов местных горсобраний уменьшится в два раза. Эта тенденция заметна в добровольно объединившихся самоуправлениях, которые составляют 80% от всех самоуправлений. Вместо 2026 депутатов после местных выборов будет только 1019 депутатских мест.

Первоначальные данные министерства финансов показывают, что наиболее значительное сокращение депутатских мест будет заметно в тех волостях, где объединилось наибольшее количество самоуправлений.

В волости Сааремаа, где объединилось 11 самоуправлений, количество депутатов сократится больше всего — на 76%. В результате добровольного объединения, из 127 депутатов сохранится только 31 место. На Сааремаа добровольно объединились все самоуправления кроме Пёйде.

В волости Ярва после добровольного объединения шести самоуправлений количество депутатов сократится на 69%, где после местных выборов вместо 68 депутатов будет работать 21.

В волости Пыльва, возникшей после объединения пяти самоуправлений, количество депутатов снизится на 63% (вместо 63 депутатов будет 23). Также на 63% меньше депутатов станет после объединения пяти самоуправлений в волости Рыуге (вместо 51 депутатов будет 19). В волости Эльва, где объединились шесть самоуправлений, депутатов станет меньше на 62%, а вместо 76 мест останется 29.

Менее значительные изменения произойдут после выборов в волостях Ания, Кивиыли и Антсла, а также в городе Нарва-Йыесуу, где объединились только два самоуправления, а количество место сократится меньше, чем на 30%.

Дина Малова
Редактор

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