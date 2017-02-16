Среди тех, кто получит в этом году награды из рук президента Эстонии — Нина Сытник и Андрей Ямся
Президент Керсти Кальюлайд вручит во время празднования 99-й годовщины Эстонской Республики 113 орденов и медалей за особые заслуги.
В этом году среди удостоившихся признания оказались, например, бывший премьер-министр Таави Рыйвас, гребец Андрей Ямся, директор Тынисмяэской реальной школы Нина Сытник.
В предыдущие шесть лет президент Тоомас Хендрик Ильвес награждал 99 человек. В 2010 и 2009 году Ильвес вручил 97 орденов, годом ранее — 268. Рекорд принадлежит Арнольду Рюйтелю, который вручил в 2006 году 834 ордена.
Список награжденных:
Орден Государственного герба II класса:
Таави Рыйвас – премьер-министр Эстонии в 2014-2016 гг
Орден Белой звезды III класса:
Марек Хельм – разработчик налогово-таможенной системы
Андрей Ямся – гребец
Прийт Перенс – популяризатор банковского дела
Аллар Рая – гребец
Каспар Таймсоо – гребец
Лембит Ульфсак – актер
Орден Белой звезды IV класса:
Тыну Аас – энергетик
Хийе Ассер – популяризатор языкового погружения, директор школы
Яан Янно – математик, профессор Таллиннского технического университета
Анне Кахру – экотоксиколог, профессор Академии наук
Тийна Каллавус – директор школы, популяризатор образования детей с особыми потребностями
Сирье Кеэваллик – профессор ТТУ по специальности физика мтмосферы
Иви Кесюла – судья
Эпп Мариа Кокамяги – художник
Юлле Круус – искусствовед
Маре Кыйва – фольклорист
Андрус Маруоя – государственный чиновник
Андрус Мийласте – судья
Наталия Мийлвеэ – прокурор
Юлле-Марике Папп – социолог, популяризатор гендерного равенства
Пеэтер Пеэдомаа – популяризатор предпринимательства
Анти Пуусепп – популяризатор предпринимательства
Рийна Рейнвельт – этнолог, популяризатор Эстонского национального музея
Аарне Сиймсен – государственный чиновник
Нина Сытник – директор школы, популяризатор просвещения
Ааре Тойкка – режиссер, руководитель театра
Индрек Тройфельд – тележурналист, преподаватель
Пеэтер Урбла – кинорежиссер, популяризатор культуры
Рауль Вайксоо – архитектор
Мартин Вейнманн – актер и педагог
Таави Вескимяги – популяризатор сферы энергетики
Райво Вилу – биотехнолог, профессор ТТУ
Андрес Юлвисте – прокурор
Орден Белой звезды V класса:
Аннели Аммас – журналист
Вяйно Арен – актер
Ангела Аррасте – танцевальный педагог
Майе Барроу – хранитель эстонского национального самосознания в Австралии
Аави Добрыш – хранитель истории
Иво Фелт – кинопродюсер и звукорежиссер
Игорь Гаршнек – композитор, музыковед
Рейн Грюнбах – преподаватель искусства
Йохан Патрик Гёрансон – священник, хранитель эстонско-шведского культурного наследства
Тайми Хиллак – популяризатор предпринимательства
Маарья-Катрин Керем – разработчик системы вызовов
Юлле Кикас – популяризатор просвещения
Харри Койдусте – популяризатор спортивной борьбы
Кая Кярнер – радиожурналист
Март Лаанпере – популяризатор цифровой сферы в просвещении
Ира Лембер – писатель
Улла Лянтс – радиожурналист
Силья Ляттемяэ – журналист
Кадри Мялк – художник-ювелир
Яника Мёлдер – тренер по художественной гимнастике
Анне Оруаас – популяризатор местной жизни в Харьюмаа
Сирье Плакс – популяризатор обучения на протяжении всей жизни
Рейн Пурье – хранитель истории
Рейн Раудсеп – геолог, чиновник
Эвар Рийтсаар – художник, популяризатор культуры сету
Анн Роос – организатор детского творческого конкурса "Steni muinasjutuvõistlus"
Антс Роос – организатор детского творческого конкурса "Steni muinasjutuvõistlus"
Юло Роос – хранитель истории
Оливия Саар – детский писатель
Харри Сейнбер – тренер по легкой атлетике
Лайне Сепп – преподаватель музыки
Юхан Сихвер – хранитель истории Эстонского телерадиовещания
Лийви Соова – популяризатор рукоделия и народного искусства
Тоомас Михкель Сырра – хранитель эстонского национального самосознания в США
Тыну Талви – защитник природы
Тийу Теэсалу – хранитель истории
Пеэтер Вяхи – композитор
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