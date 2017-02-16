Среди тех, кто получит в этом году награды из рук президента Эстонии — Нина Сытник и Андрей Ямся

Орден Белой звезды I класса Фото: Postimees/Scanpix

Президент Керсти Кальюлайд вручит во время празднования 99-й годовщины Эстонской Республики 113 орденов и медалей за особые заслуги.

В этом году среди удостоившихся признания оказались, например, бывший премьер-министр Таави Рыйвас, гребец Андрей Ямся, директор Тынисмяэской реальной школы Нина Сытник.

В предыдущие шесть лет президент Тоомас Хендрик Ильвес награждал 99 человек. В 2010 и 2009 году Ильвес вручил 97 орденов, годом ранее — 268. Рекорд принадлежит Арнольду Рюйтелю, который вручил в 2006 году 834 ордена.

Список награжденных:

Орден Государственного герба II класса:

Таави Рыйвас – премьер-министр Эстонии в 2014-2016 гг

Орден Белой звезды III класса:

Марек Хельм – разработчик налогово-таможенной системы

Андрей Ямся – гребец

Прийт Перенс – популяризатор банковского дела

Аллар Рая – гребец

Каспар Таймсоо – гребец

Лембит Ульфсак – актер

Орден Белой звезды IV класса:

Тыну Аас – энергетик

Хийе Ассер – популяризатор языкового погружения, директор школы

Яан Янно – математик, профессор Таллиннского технического университета

Анне Кахру – экотоксиколог, профессор Академии наук

Тийна Каллавус – директор школы, популяризатор образования детей с особыми потребностями

Сирье Кеэваллик – профессор ТТУ по специальности физика мтмосферы

Иви Кесюла – судья

Эпп Мариа Кокамяги – художник

Юлле Круус – искусствовед

Маре Кыйва – фольклорист

Андрус Маруоя – государственный чиновник

Андрус Мийласте – судья

Наталия Мийлвеэ – прокурор

Юлле-Марике Папп – социолог, популяризатор гендерного равенства

Пеэтер Пеэдомаа – популяризатор предпринимательства

Анти Пуусепп – популяризатор предпринимательства

Рийна Рейнвельт – этнолог, популяризатор Эстонского национального музея

Аарне Сиймсен – государственный чиновник

Нина Сытник – директор школы, популяризатор просвещения

Ааре Тойкка – режиссер, руководитель театра

Индрек Тройфельд – тележурналист, преподаватель

Пеэтер Урбла – кинорежиссер, популяризатор культуры

Рауль Вайксоо – архитектор

Мартин Вейнманн – актер и педагог

Таави Вескимяги – популяризатор сферы энергетики

Райво Вилу – биотехнолог, профессор ТТУ

Андрес Юлвисте – прокурор

Орден Белой звезды V класса:

Аннели Аммас – журналист

Вяйно Арен – актер

Ангела Аррасте – танцевальный педагог

Майе Барроу – хранитель эстонского национального самосознания в Австралии

Аави Добрыш – хранитель истории

Иво Фелт – кинопродюсер и звукорежиссер

Игорь Гаршнек – композитор, музыковед

Рейн Грюнбах – преподаватель искусства

Йохан Патрик Гёрансон – священник, хранитель эстонско-шведского культурного наследства

Тайми Хиллак – популяризатор предпринимательства

Маарья-Катрин Керем – разработчик системы вызовов

Юлле Кикас – популяризатор просвещения

Харри Койдусте – популяризатор спортивной борьбы

Кая Кярнер – радиожурналист

Март Лаанпере – популяризатор цифровой сферы в просвещении

Ира Лембер – писатель

Улла Лянтс – радиожурналист

Силья Ляттемяэ – журналист

Кадри Мялк – художник-ювелир

Яника Мёлдер – тренер по художественной гимнастике

Анне Оруаас – популяризатор местной жизни в Харьюмаа

Сирье Плакс – популяризатор обучения на протяжении всей жизни

Рейн Пурье – хранитель истории

Рейн Раудсеп – геолог, чиновник

Эвар Рийтсаар – художник, популяризатор культуры сету

Анн Роос – организатор детского творческого конкурса "Steni muinasjutuvõistlus"

Антс Роос – организатор детского творческого конкурса "Steni muinasjutuvõistlus"

Юло Роос – хранитель истории

Оливия Саар – детский писатель

Харри Сейнбер – тренер по легкой атлетике

Лайне Сепп – преподаватель музыки

Юхан Сихвер – хранитель истории Эстонского телерадиовещания

Лийви Соова – популяризатор рукоделия и народного искусства

Тоомас Михкель Сырра – хранитель эстонского национального самосознания в США

Тыну Талви – защитник природы

Тийу Теэсалу – хранитель истории

Пеэтер Вяхи – композитор

Новоть будет дополнена.