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Полиция задержала преступную группировку, вымогавшую зерно у хуторян

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Cегодня 21:08
Рубрика: Эстония

Сотрудники Центральной криминальной полиции задержали семерых человек, которым предъявлены подозрения в вымогательстве зерна у хуторян, передает "Актуальная камера".

Накануне в Тарту были задержаны шесть мужчин и одна женщина, на счету которых свыше десяти уголовных эпизодов за последние 3 года. Через поддельные фирмы мошенники вымогали у производителей зерно, и не заплатив за него, перепродавали третьим лицам.

Ущерб, нанесенный хуторянам, достигает 300 000 евро. Прокуратура отмечает, что в ходе дальнейшего расследования как число эпизодов обвинения, так и сумма ущерба может значительно увеличиться. Четверо подозреваемых уже заключены под стражу, ещё по троим членам преступной группировки суд вынесет решение в ближайшее время.

"В общем случае, пострадавшие сами обращались в правоохранительные органы, и на основании этого полиция смогла составить полную картину происходящего и определить характерные черты поведения мошенников. Хотелось бы призвать всех лиц, у которых в последние годы вымогали зерно, самостоятельно сообщить об этом в правоохранительные органы", - сказал окружной прокурор Маргус Леллеп.

Надежда Берсенёва
Редактор

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