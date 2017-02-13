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Правовая комиссия поддержала соглашение между Эстонией и Индией о передаче осужденных

Осужденные в Индии эстонские судовые охранники. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 15:29
Рубрика: Эстония

Правовая комиссия Рийгикогу единогласно поддержала соглашение между Эстонией и Индией о передаче лиц, наказанных в судебном порядке. Это соглашение позволит эстонским судовым охранникам при необходимости отбывать наказание на родине в случае, если суд Индии окончательно признает их виновными.

"Судовые охранники обжаловали решение суда, согласно которому они приговорены к пяти годам заключения. Иными словами, окончательного судебного решения по данному делу нет, – сказал председатель правовой комиссии Яанус Карилайд. – Заключение соглашения о передаче не означает, что Эстония уверена в том, что имеющееся на данный момент судебное решение – окончательное. Но в случае, если оно останется в силе, соглашение позволит команде вернуться на родину для отбывания наказания".

Карилайд подчеркнул, что комиссия хотела бы как можно быстрее завершить производство по проекту о ратификации соглашения. Согласно предложению комиссии, первое чтение проекта должно пройти на заседании Рийгикогу 14 февраля. Второе чтение и окончательное голосование должно пройти 22 февраля.

Инициированный Правительством Республики проект закона о ратификации соглашения между Эстонской Республикой и Республикой Индия о передаче лиц, наказанных в судебном порядке (375 SE) предусматривает ратификацию соответствующего соглашения. Цель соглашения – позволить вышеуказанным лицам отбывать наказание на родине. Соглашение можно применить лишь в случае, если с условиями передачи согласны как человек, несущий наказание, так и оба государства. Государства имеют право помиловать, амнистировать или смягчить наказание в соответствии с Конституцией своего государства.

Эстонские судовые охранники были задержаны в октябре 2013 года

Полиция южноиндийского штата Тамил-Наду 18 октября 2013 года арестовала в территориальных водах Индии 35 членов команды судовой охраны, находившихся на борту судна Seaman Guard Ohio американской фирмы Advanfort. В числе арестованных были 14 граждан Эстонии.

В декабре того же года всей команде судебные власти Индии предъявили задержанным обвинение в нелегальной перевозке топлива, нелегальной перевозке оружия и нелегальном входе в территориальные воды Индии.

Верховный суд Индии вернул прошедшее несколько судебных инстанций дело на низшую судебную инстанцию, в суд Тутикорина, который 11 января 2016 года приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы.

В конце января прошлого года судовые охранники решили обжаловать приговор и ходатайствовать об освобождении под залог. Суд 29 февраля отклонил ходатайство об освобождении под залог, но решил продолжить рассмотрение жалобы. Заседания по жалобе начались в октябре и продолжились в ноябре.

Эстония при каждой возможности поднимает тему судовых охранников в общении с представителями правительства Индии и требует продолжения судопроизводства без дальнейших задержек.

По состоянию на начало декабря 2015 года Эстония выделила задержанным в Индии судовым охранникам денежную помощь без залога в размере более 100 000 евро. Эти деньги были использованы для оплаты проживания, медицинской помощи и судебных издержек 14 эстонских судовых охранников.

Кроме того, министерство заплатило около 5500 евро представлявшему охранников летом в Верховном суде Индии адвокату. В январе 2016 года посольство также заплатило адвокату судовых охранников более 49 000 рупий (667 евро) штрафа, который был частью назначенного им по приговору суда наказания.

15 ноября 2016 года Эстония и Индия заключили соглашение об обмене осужденными, в соответствии с которым осужденные в другой стране граждане Индии или Эстонии смогут нести назначенное им наказание на родине. Соглашение нельзя применить до тех пор, пока не вступит в силу приговор судовым охранникам — это значит, что они должны отказаться от обжалования приговора.

Виктор Сольц
Редактор

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