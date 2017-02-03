Переговоры о зарплате врачей и медсестер застопорились

Медики настаивают на устойчивом финансировании здравоохранения. Фото: Сийм Лыви/ERR

Несмотря на предложенное повышение зарплат в медицинском секторе, переговоры об оплате труда врачей и медицинских сестер неожиданно застопорились, потому что медики настаивают не только на повышении зарплат, но и переводе системы финансирования здравоохранения на устойчивую основу.

"Сестрам сделано достойное рассмотрение предложение по зарплате, но поскольку договор не дает уверенности в том, что финансирование здравоохранения изменится и число [оплачиваемых] случаев лечения вырастет, то это вызывает большие сомнения и колебания", - сказала в пятницу глава Союза медсестер Аннели Каннус изданию Postimees.

Медики ранее заявили, что они подпишут новый коллективный договор только в том случае, если одновременно будет подписан документ об устойчивом финансировании здравоохранения в Эстонии. По словам представителя медсестер, министр труда и здоровья Евгений Осиновский пообещал, что число оплачиваемых случаев лечения не уменьшится, но медики в этом не уверены.

Советы профессиональных медицинских ассоциаций должны представить свой ответ госпримирителю до 31 января. По словам главы Союза больниц Урмаса Суле, больницы в качестве работодателей сейчас формулируют свой ответ на предложение госпримирителя.

Последний коллективный договор с врачами был заключен 14 декабря 2014 года, срок его действия истек 31 декабря 2016 года.

Переговоры о новом коллективном идут уже несколько месяцев, требование гарантировать устойчивое финансирование сектора здравоохранения медики выдвинули еще в октябре прошлого года. На тот момент из-за дефицита бюджета Больничной кассы в очереди на лечение стояли 180 000 человек по всей стране. По мнению Союза врачей, это самая большая проблема эстонской медицины.