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Аавиксоо: с передачей госгимназий местным самоуправлениям могут возникнуть трудности

Яак Аавиксоо Фото: ТТУ
Владислав Лушин
Cегодня 20:42
Рубрика: Эстония

Согласно планам Минобразования, госгимназии и центры профессионального образования в будущем могут стать заботой не государства, а местных самоуправлений. Однако у идеи есть и своя обратная сторона, передает "Актуальная камера".

После упразднения уездных управ в 2018 году перечень задач местных самоуправлений существенно расширится. На плечи муниципалитетов могут переложить в том числе и заботу о госгимназиях и центрах профессионального образования.

"Возможно, местные самоуправления, сотрудничая на уровне уезда, принимали бы лучшие решения для среднего образования - как развивать гимназии, центры профессионального образования и школы для взрослых", - пояснила министр образования и науки Майлис Репс.

Нынешняя программа реорганизации сети гимназий, запланированная до 2021 года, в любом случае будет доведена до конца, заверяет министр. Тем не менее, ряд муниципальных гимназий уже в ближайшие годы начнёт получать дополнительное финансирование из государственного бюджета, сравнимое с тем, которое сегодня имеют государственные гимназии, сообщила Майлис Репс.

Как отмечает экс-министр образования Яак Аавиксоо, стоявший у истоков реформы гимназической сети, передача гимназий в ведение местных самоуправлений обсуждалась и ранее, но лишь в контексте крупнейших городов, у которых достаточно финансов для обеспечения деятельности школ. С малыми самоуправлениями, которым придётся делить между собой одну гимназию, могут возникнуть трудности, считает бывший министр.

"Эта идея подразумевает очень серьёзный анализ в каждом конкретном случае, и мне не понятно, как этот процесс будет происходить в малых самоуправлениях - какому из них перейдёт гимназия. Не получится ли тогда, что у одного местного самоуправления будет своя гимназия, а у других - не будет. Возникнут вопросы - кто покрывает расходы, кто назначает директора, и целый ряд подобных вещей - в итоге получится, что одно самоуправление будет в лучшем положении, чем другие", - считает Яак Аавиксоо.

По мнению Аавиксоо, в первую очередь государство должно принять более решительные меры по закрытию тех муниципальных гимназий, которые не обеспечивают достойного качества образования.

С необходимостью этого шага, как утверждает Майлис Репс, согласно и большинство членов правительства.

Надежда Берсенёва
Редактор

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