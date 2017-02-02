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Правительство одобрило ужесточение алкогольной политики

Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 15:57
Рубрика: Эстония

В четверг, 26 января, правительство одобрило инициированные министром здоровья и труда Евгением Осиновским изменения в Законе об алкоголе и рекламе и отправило их на рассмотрение в Рийгикогу.

Последние изменения законопроекта касаются требований к магазинам. Алкогольные напитки в будущем должны быть расположены отдельно от других товаров и не должны быть видны с улицы, передает пресс-служба Министерства социальных дел.

"Эти требования затронут, в первую очередь, те магазины, которые выставляют спиртные напитки у окон, и те, кто экспонируют алкогольную продукцию вне торгового зала. После вступления закона в силу такие магазины либо должны будут найти другие место для своего товара в пределах торгового зала, либо сделать витрины непрозрачными", - пояснил Осиновский.

Кроме того, будут введены ограничения для магазинов, у которых торговая площадь превышает 450 квадратных метров. В таких центрах алкоголь не должен быть виден в торговом зале. Если же спиртные напитки все-таки будут открыто демонстрироваться в торговых залах, то площадь зала нужно будет задекларировать в регистре экономической деятельности, чтобы упросить Департаменту защиты прав потребителя контроль.

В будущем информация, содержащаяся в рекламе алкоголя, должна быть краткой, касаться лишь товара и не задавать позитивный контекст. Запрещены будут любые сообщения о положительном влиянии алкоголя и связи с праздниками и событиями. В социальных медиа реклама алкоголя будет запрещена полностью. Исключением являются лишь домашние странички самих производителей.

Согласно законопроекту, наружная реклама будет также запрещена, запрет рекламы на радио и по телевизору будет продлен с 21:00 до 22:00. Реклама алкоголя на обложке и последней странице газетных и журнальных вкладышей будет запрещена.

Дегустация алкоголя в магазинах, а также так называемые счастливые часы (возможность предложить напитки по льготной цене в определенное время) будут запрещены. Также мультиупаковка спиртных напитков не должна быть дешевле, чем напитки, продаваемые по отдельности.

Кроме того, требования к продавцам осведомляться о возрасте покупателя станут строже. Согласно изменениям, разрешены будут контрольные закупки, чтобы выяснить, продают ли алкоголь несовершеннолетним и чтобы выявить точки нелегальной продажи алкоголя.

При нарушении Закона о рекламе для юридических лиц максимальная ставка штрафа составит 50 000 евро. Ставки штрафов для юридических лиц будут увеличены и в Законе об алкоголе.

Если изменения будут одобрены парламентом, то закон в полном объеме вступит в силу 1 января 2018 года.

Виктор Сольц
Редактор

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