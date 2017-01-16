В четвертом квартале 2016 года ОЛПЭ пожертвовали 200 евро

Лидер ОЛПЭ Валев Кальд заверил, что с партией все в порядке. Фото: ERR

Если в предыдущих трех кварталах 2016 года Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) не пожертвовали ни одного цента, то в четвертом квартале в партийную казну поступило 200 евро.

Как сообщается на сайте комисии по надзору за финансированием партий, 200 евро пожертвовал член правления партии Тайво Рист.

В партийную казну в четвертом квартале поступило еще 24 евро - это членские взносы. По 12 евро заплатили Андрей Орав и Александр Мартынов.

Выборы в Рийгикогу в 2015 году ОЛПЭ провалила, получив всего 0,1% от общего числа голосов, поэтому государственного финансирования она не получает.

В ноябре прошлого года лидер ОЛПЭ Валев Кальд заверил корреспондента портала rus.err.ee, что с партией все в порядке. "Начинаем подготовку к муниципальным выборам", - отметил он.

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.

Всего в Эстонии в зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.