В четвертом квартале 2016 года ОЛПЭ пожертвовали 200 евро
Если в предыдущих трех кварталах 2016 года Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) не пожертвовали ни одного цента, то в четвертом квартале в партийную казну поступило 200 евро.
Как сообщается на сайте комисии по надзору за финансированием партий, 200 евро пожертвовал член правления партии Тайво Рист.
В партийную казну в четвертом квартале поступило еще 24 евро - это членские взносы. По 12 евро заплатили Андрей Орав и Александр Мартынов.
Выборы в Рийгикогу в 2015 году ОЛПЭ провалила, получив всего 0,1% от общего числа голосов, поэтому государственного финансирования она не получает.
В ноябре прошлого года лидер ОЛПЭ Валев Кальд заверил корреспондента портала rus.err.ee, что с партией все в порядке. "Начинаем подготовку к муниципальным выборам", - отметил он.
Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.
Всего в Эстонии в зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.
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