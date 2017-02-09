В кассах самообслуживания эстонских магазинов случаи мошенничества встречаются редко

Кассы самообслуживания в магазине Maxima. Фото: Maxima

Пресс-секретарь Rimi Eesti Food AS Катрин Батс сказала новостному порталу ERR, что в 19 магазинах сети в месяц происходит четыре-пять мошенничеств.

"В наших магазинах Rimi очень эффективные системы видеонаблюдения, они дают хороший обзор и в случаях мошенничества. То же самое относится к кассам самообслуживания. Конечно, может произойти, что нечестный клиент не оплачивает товар, но мы в большинстве случаев можем это установить задним числом. В этом случае мы действуем сами или передаем эту информацию в полицию", - сказала пресс-секретарь.

В магазинах сети Prisma недобросовестных клиентов больше – примерно по пять случаев в месяц в каждом магазине. "Такие инциденты случаются несколько раз в неделю. Но мы можем с уверенностью сказать, что большинство клиентов честные", - пояснила руководитель по безопасности Prisma Peremarket Екатерина Алёхина.

Специалист по коммуникации Selver Карл-Вильям Вазерик пояснил, что поскольку кассы SelveEkspress являются автоматическими, серьезных проблем у них нет.

"Поскольку у каждой Partnerkaart есть данные ее владельца, то число случаев мошенничества сводится к минимуму. Также проводятся выборочные проверки клиентов - осмотр покупок, во время которого клиента просят заново предъявить покупки. Система выбирает клиентов для контроля случайным образом. Первоначальный сигнал о контроле дает платежный терминал и проверку проводит обслуживающий персонал магазина. Возможен как частичный, так и полный контроль. Конечно, бывают случаи, когда клиент специально неправильно ставит продукты, но, к счастью, это случается не часто", - сказал Вазерик.

"Система SelveEkspress очень надежна, и обмануть ее не удается. Учитывая число покупок, совершенных с помощью SelveEkspress, доля краж среди них минимальна. Конечно, следует различать те случаи, когда клиенты просто ошибаются", - добавил он.

Вазерик отметил, что договор на пользование SelveEkspress в течение пяти лет был расторгнут с 59 клиентами, пытавшимися мошенничать.

Руководитель по связям с общественностью магазинов Maxima Катя Любобратец рассказала, что кассы самообслуживания в Maxima стали работать в декабре 2014 года, и на сегодняшний день они есть в 21 магазине сети по всей Эстонии.

"Наш опыт показывает, что покупатели честны и случаи, когда пытаются за товар не заплатить, редки. Кроме того, применяемая в наших магазинах система также исключает такую возможность", - пояснила Любобратец.

Она добавила, что с одной стороны, оплату всех товаров обеспечивает технологическое решение и установленные в магазинах ворота безопасности. С другой стороны, помогают и консультанты в магазине, которые находятся в зоне самообслуживания, чтобы при необходимости прийти клиентам на помощь и обеспечить процесс покупки.

Руководитель по коммуникациям магазинов сети Coop Мартин Мийдо сказал, что поскольку при использовании касс самообслуживания в их магазинах больших проблем не возникало, то у них нет данных об их неправильном использовании или мошенничестве. По его утверждению, это число очень мало.

"Это скорее не мошенничество, а непреднамеренные ошибки при сканировании продуктов", - сказал Мийдо. Осуществляют контроль и предлагают помощь находящиеся у касс работники магазинов. Также проводятся и выборочные проверки.