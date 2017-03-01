Жестокое убийство в Мустамяэ: прокурор просит для обвиняемых 14 лет тюрьмы

Улица Вильде в Мустамяэ. Иллюстративное фото: Postimees/Scanpix

Прокурор потребовал длительных сроков тюремного заключения для двух мужчин, обвиняемых в жестком убийстве мужчины, которое произошло летом прошлого года в столичном районе Мустамяэ.

По словам окружного прокурора Наталии Мийлвеэ, вина Леонида Шестакова (46) и Владимира Гоголева (48) в жестоком убийстве доказана, и их стоит наказать 14-летним тюремным заключением, передает портал ERR.ee.

Адвокат Шестакова Илья Сипар же считает, что для его подзащитного следует переквалифицировать обвинение с жесткого убийства на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Адвокат Гоголева Валерий Гимаев считает, что его подзащитного нужно оправдать.

Суд вынесет решение 13 марта.

Согласно обвинению, в ночь на 6 июля 2016 года в квартире дома на улице Вильде Шестаков и Гоголев до смерти избили своего знакомого, который проживал вместе с ними по этому же адресу.

Днем 6 июля Леонид пригласил в гости Вики Каттая (39) с целью совместного распития алкогольных напитков. Владимир предложил мужчинам вынести из квартиры труп. Леонид и Вики спрятали его неподалеку от места преступления.

Каттай получил обвинение в сокрытии преступления, и суд вынес решение по его делу в порядке согласительного производства.