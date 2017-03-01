logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Жестокое убийство в Мустамяэ: прокурор просит для обвиняемых 14 лет тюрьмы

Улица Вильде в Мустамяэ. Иллюстративное фото: Postimees/Scanpix
Марек Куул
Cегодня 10:38
Рубрика: Эстония

Прокурор потребовал длительных сроков тюремного заключения для двух мужчин, обвиняемых в жестком убийстве мужчины, которое произошло летом прошлого года в столичном районе Мустамяэ.

По словам окружного прокурора Наталии Мийлвеэ, вина Леонида Шестакова (46) и Владимира Гоголева (48) в жестоком убийстве доказана, и их стоит наказать 14-летним тюремным заключением, передает портал ERR.ee.

Адвокат Шестакова Илья Сипар же считает, что для его подзащитного следует переквалифицировать обвинение с жесткого убийства на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Адвокат Гоголева Валерий Гимаев считает, что его подзащитного нужно оправдать.

Суд вынесет решение 13 марта.

Согласно обвинению, в ночь на 6 июля 2016 года в квартире дома на улице Вильде Шестаков и Гоголев до смерти избили своего знакомого, который проживал вместе с ними по этому же адресу.

Днем 6 июля Леонид пригласил в гости Вики Каттая (39) с целью совместного распития алкогольных напитков. Владимир предложил мужчинам вынести из квартиры труп. Леонид и Вики спрятали его неподалеку от места преступления.

Каттай получил обвинение в сокрытии преступления, и суд вынес решение по его делу в порядке согласительного производства.

Виктор Сольц
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 21.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
МИД Эстонии призывает регистрировать путешествия не только в экзотические страны, но и в Европу
 foto
Кылварт: Центристская партия определится с кандидатом в мэры Таллинна в марте
 foto
Тартуские власти намерены построить многоуровневую парковку у Ратушной площади

Зарубежные новости

foto
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
 foto
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?