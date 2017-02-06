Актуальная камера 06.02.2017 (20:00)

От навязчивой рекламы по телефону можно будет отказаться. Правда, не раньше мая следующего года - когда в силу вступят изменения в общеевропейском законе о защите данных. Тогда мобильные операторы будут обязаны заранее предупреждать клиентов, что они имеют дело с коммерческими звонками.
Тартуский университет (ТУ) готовится к выборам ректора. На данный момент ни один из кандидатов еще не выдвинут на этот пост официально, но о своем согласии баллотироваться уже заявили нынешний ректор Волли Кальм и декан факультета гуманитарных наук и искусств Маргит Сутроп.
Услугами эстонских предприятий по гостиничному размещению в 2016 году воспользовались свыше 3,3 млн иностранных и внутренних туристов, что на 7% больше, чем годом ранее. Увеличилось количество как иностранных, так и внутренних туристов.
Пярнуская больница - в эпицентре очередного скандала. По данным СМИ, глава больницы Урмас Суле мог превысить служебные полномочия, кроме того руководство медучреждения скрыло информацию о крупной краже в больнице.
В понедельник, 6 февраля, в 11:20 около дома номер 60 на улице Таммсааре в Тонди автомобиль Peugeot 206 въехал в фонарный столб. Водителя – 21-летнюю женщину – в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Расположенная в Таллинне Тынисмяэская реальная школа решила не следовать примеру Линнамяэского русского лицея и Кесклиннаской русской гимназии, отказавшись сделать еще одну попытку сохранить русский язык в качестве основного языка преподавания.
На государственном портале eesti.ee услуги разработаны таким образом, что не все операции можно совершить при входе через банковскую ссылку, поскольку государство считает банковскую ссылку менее безопасной, чем ID-карту и функцию mobiil-ID.
В Эстонию прибыли личный состав и тяжелая техника, в том числе и танки новой роты, в порядке расширения присутствия военного присутствия, из США.
Полиция просит помощи в поисках 79-летней Александры, которая ушла из дома в Маарду на улице Калласмаа 4 января и до сих пор не вернулась. Полиции сообщили об исчезновении женщины в конце января.
Три девочки из семей сирийских беженцев, размещенных в рамках программы ЕС в эстонском городе Тарту, участвуют в работе регионального отделения молодежной организации ополчения Кайтселийт.
Большинство потребителей электроэнергии с понедельника, 6 февраля, будут получать один счет вместо двух - за электричество и сетевую услугу. Как выяснил корреспондент "Актуальной камеры", нашлись продавцы электроэнергии, которые не согласились подписывать договор с Elektrilevi.
Эстония объявила в международный розыск по каналам Интерпола подозреваемого в наркопреступлениях Александра Сухотского, сбежавшего из Таллиннской тюрьмы полтора года назад.
Полиция сообщила об аресте на 48 часов одного из объявленных в розыск мужчин, связанных с этим инцидентом.
В понедельник, 6 февраля, прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Аннели Лумисте ходатайствовала об максимальном наказании для несовершеннолетнего молодого человека, который осенью прошлого года убил мужчину в Палдиски.
Мужчина, который летом 2014 года на внедорожнике насмерть сбил в волости Тыстамаа Пярнуского уезда 14-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия, на пять месяцев отправится за решетку.
На турецком судостроительном заводе Sefine продолжаются тестирование и настройка гидравлических систем нового парома Tiiu для судоходной компании TS Laevad, одновременно с этим ведется подготовка команды; судно отправится в Эстонию в конце февраля или начале марта.
Правовая комиссия Рийгикогу единогласно поддержала соглашение между Эстонией и Индией о передаче лиц, наказанных в судебном порядке. Это соглашение позволит эстонским судовым охранникам при необходимости отбывать наказание на родине в случае, если суд Индии окончательно признает их виновными.
Вопрос предоставления дополнительных выходных вместо выпавших на субботу и воскресенье праздничных дней по-прежнему находится на стадии разработки, и отказываться от реализации этой идеи правительство не собирается.
В среду, 6 февраля, Харьюский уездный суд выдал санкции на арест эстонского рэпера Андруса Эльбинга, в шоу-бизнесе известного под псевдонимом Beebilõust. Мужчина, которого обвиняют в ограблении магазина в Пыхья-Таллинне, взят под стражу на срок до двух месяцев.
Лидирующую по степени поддержки среди политических сил Эстонии Центристскую партию в основном поддерживают избиратели-неэстонцы. В то время как cреди эстонцев партию поддерживает лишь 20% избирателей, среди русскоязычных избирателей центристов поддерживает 79%, выяснилось в ходе опроса, проведенного Turu-Uuringute AS по заказу Эстонского телерадиовещания (ERR) в период с 19 по 31 января.
Рассмотрение уголовного дела писателя Каура Кендера, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии, продолжится в Харьюском уездном суде 22 марта.
В понедельник, 6 февраля, Харьюский уездный суд утвердил наказания для большинства членов преступной группировки, занимавшейся незаконным оформлением государственных документов.
В январе оценка народом работы премьер-министра Эстонии Юри Ратаса сократилась на 0,15 балла до 3,39 по пятибалльной шкале. При этом наиболее низкую оценку деятельности премьера дают жители Ида-Вирумаа.
Парад в честь 99-й годовщины провозглашения Эстонской Республики пройдет 24 февраля в Таллинне, в нем примут участие свыше 1000 военнослужащих и более 100 единиц техники.
Эскалация военного конфликта на востоке Украины достигла на уходящей неделе своего пика. Обострение обстановки в районе города Авдеевка напрямую связана с мировой политикой и является частью гибридной войны против Украины, считают эстонские эксперты.
Намеченные на воскресенье, 5 февраля, выборы руководства ласнамяэского отделения Центристской партии не состоялись из-за отсутствия кворума.
Директором расположенной в столичном районе Ласнамяэ школы по интересам Тондираба, которая распахнет свои двери 1 сентября, стал 31-летний Сергей Пчелкин.
На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Германии Eurofighter вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.
В субботу, 5 февраля, при попытке вооруженного ограбления магазина в Пыхья-Таллинне был задержан нетрезвый 35-летний мужчина, который ранее уже наказывался в уголовном порядке.
На сцене Vaba Lava - премьера спектакля хореографа Светы Григорьевой и Сийма Тынисте "Светлячки". Постановщики покажут зрителю разрушительную силу огня, при этом авторы спектакля решили обойтись без пламени на сцене.
Школьники из Нарвы едут в Тарту, а тартуские ребята - в Нарву. Стартовал проект, в рамках которого старшеклассники на неделю погружаются в иную языковую среду.
Террористическая группировка "Исламское государство" в 2016 году заработала около 260 млн долларов на незаконной продаже нефти – почти вдвое меньше, чем годом ранее, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в опубликованном в понедельник докладе, посвященном противодействию ИГ.
От навязчивой рекламы по телефону можно будет отказаться. Правда, не раньше мая следующего года - когда в силу вступят изменения в общеевропейском законе о защите данных. Тогда мобильные операторы будут обязаны заранее предупреждать клиентов, что они имеют дело с коммерческими звонками.
Тартуский университет (ТУ) готовится к выборам ректора. На данный момент ни один из кандидатов еще не выдвинут на этот пост официально, но о своем согласии баллотироваться уже заявили нынешний ректор Волли Кальм и декан факультета гуманитарных наук и искусств Маргит Сутроп.
Главы МИД стран Евросоюза на проходящем в Брюсселе Совете ЕС по иностранным делам выступили за сохранение антироссийских санкций.
Услугами эстонских предприятий по гостиничному размещению в 2016 году воспользовались свыше 3,3 млн иностранных и внутренних туристов, что на 7% больше, чем годом ранее. Увеличилось количество как иностранных, так и внутренних туристов.
Пярнуская больница - в эпицентре очередного скандала. По данным СМИ, глава больницы Урмас Суле мог превысить служебные полномочия, кроме того руководство медучреждения скрыло информацию о крупной краже в больнице.
В понедельник, 6 февраля, в 11:20 около дома номер 60 на улице Таммсааре в Тонди автомобиль Peugeot 206 въехал в фонарный столб. Водителя – 21-летнюю женщину – в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Расположенная в Таллинне Тынисмяэская реальная школа решила не следовать примеру Линнамяэского русского лицея и Кесклиннаской русской гимназии, отказавшись сделать еще одну попытку сохранить русский язык в качестве основного языка преподавания.
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон извинился перед страной за скандал, в который оказалась замешана его жена Пенелопа, однако подтвердил свое намерение участвовать в выборах.
На государственном портале eesti.ee услуги разработаны таким образом, что не все операции можно совершить при входе через банковскую ссылку, поскольку государство считает банковскую ссылку менее безопасной, чем ID-карту и функцию mobiil-ID.
В Таллинне завершился турнир по экстремальным видам спорта Simple Session. Он собрал 150 BMX-велосипедистов и скейтбордистов из 34 стран. А главным героем стал юный французский скейтбордист Аурельен Жиру, который выиграл соревнования в своем виде программы второй год подряд.
В Эстонию прибыли личный состав и тяжелая техника, в том числе и танки новой роты, в порядке расширения присутствия военного присутствия, из США.
Полиция просит помощи в поисках 79-летней Александры, которая ушла из дома в Маарду на улице Калласмаа 4 января и до сих пор не вернулась. Полиции сообщили об исчезновении женщины в конце января.
Три девочки из семей сирийских беженцев, размещенных в рамках программы ЕС в эстонском городе Тарту, участвуют в работе регионального отделения молодежной организации ополчения Кайтселийт.
Большинство потребителей электроэнергии с понедельника, 6 февраля, будут получать один счет вместо двух - за электричество и сетевую услугу. Как выяснил корреспондент "Актуальной камеры", нашлись продавцы электроэнергии, которые не согласились подписывать договор с Elektrilevi.
Достойная зарплата – не единственное, чего ждут люди от своего рабочего места, следует из свежих данных Агентства по исследованию зарплат. Работодателям приходится искать новые средства, чтобы привлечь людей. В опросе агентства приняли участие более 11 000 человек и 404 организации.
Эстония объявила в международный розыск по каналам Интерпола подозреваемого в наркопреступлениях Александра Сухотского, сбежавшего из Таллиннской тюрьмы полтора года назад.
Полиция сообщила об аресте на 48 часов одного из объявленных в розыск мужчин, связанных с этим инцидентом.
В четверг, 16 февраля, в 18:00 в Нарвском колледже Тартуского Университета пройдет бесплатный показ документального фильма эстонского режиссера Алены Суржиковой о деревне Эсто-Садок, которая пережила олимпийскую стройку и в результате потеряла самобытность.
В понедельник, 6 февраля, прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Аннели Лумисте ходатайствовала об максимальном наказании для несовершеннолетнего молодого человека, который осенью прошлого года убил мужчину в Палдиски.
Предприятие продажи бытовых товаров JYSK весной откроет новый магазин в торговом центре Rannarootsi в Хаапсалу.
Мужчина, который летом 2014 года на внедорожнике насмерть сбил в волости Тыстамаа Пярнуского уезда 14-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия, на пять месяцев отправится за решетку.
Наряду с созданием в Нарве Дома эстонского языка в следующем году в Нарву будет переведен Фонд интеграции и миграции MISA ("Наши Люди"), заявил министр культуры Индрек Саар во время визита в приграничный город в минувшую пятницу. Глава MISA Дмитрий Бурнашев видит пользу от этого решения.
На главной странице сайта Дома культуры "Ругодив" днем 6 февраля появилась надпись о взломе "hacked by MuhmadEmad". Работники дома культуры своими силами убрали надпись и утверждают, что больше никаких изменений с сайтом не произошло. В правоохранительные органы они не обращались.
Королева Великобритании Елизавета II отмечает 6 февраля 65-летие пребывания на троне. Она стала первым в истории британским монархом, которому довелось отпраздновать эту дату, именуемую сапфировым юбилеем правления.
На турецком судостроительном заводе Sefine продолжаются тестирование и настройка гидравлических систем нового парома Tiiu для судоходной компании TS Laevad, одновременно с этим ведется подготовка команды; судно отправится в Эстонию в конце февраля или начале марта.
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