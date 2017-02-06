Актуальная камера 06.02.2017 (20:00)

Наряду с созданием в Нарве Дома эстонского языка в следующем году в Нарву будет переведен Фонд интеграции и миграции MISA ("Наши Люди"), заявил министр культуры Индрек Саар во время визита в приграничный город в минувшую пятницу. Глава MISA Дмитрий Бурнашев видит пользу от этого решения.