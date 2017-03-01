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Окружной суд признал волостного старейшину Ныва виновным в причинении волости денежного ущерба

Cегодня 12:36
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Таллиннский окружной суд в среду признал виновным волостного старейшину Ныва Дейва Рахумяги, которого прокуратура обвиняет в злоупотреблении служебной машиной и причинении волости денежного ущерба.

Криминальная коллегия Таллиннского окружного суда частично удовлетворила апелляцию, которую прокурор по особо важным делам Ляэнеской окружной прокуратуры Кюллике Казе подала по делу Рахумяги, и признала его виновным в должностной фальсификации и пользовании поддельным документом. Окружной суд назначил ему штраф в размере 150 дневных окладов, то есть 7569 евро.

Ранее Пярнуский уездный суд решил рассматривать подделку документа должностным лицом и сознательное пользование поддельным документом в качестве проступка и тем самым оправдал Рахумяги. Ранее прокурор требовал оштрафовать Рахумяги на 250 дневных окладов, то есть 12 650 евро. Защита заявила, что обвинение необоснованно по всем составам обвинения.

Согласно обвинению, Дейв Рахумяги в 2014 году указал в журнале поездок на служебном автомобиле ложные данные о пользовании автомобилем и пройденных дистанциях и передал эти данные бухгалтеру волостной управы. Кроме того, он получал бензин по топливной карте волости и тем самым причинил ей ущерб в размере более 800 евро. На данный момент ущерб компенсирован.

Ранее Рахумяги говорил изданию Laane Elu, что действительно неточно заполнял журнал поездок, но не совершил ничего противозаконного.

Ревизионная комиссия волостной управы, изучившая журналы поездок за 2014 год, обнаружила, что Рахумяги пользовался служебным автомобилем таким образом, что нанес волости ущерб в размере более 1700 евро, включая топливо за счет волости. Он также пользовался служебным автомобилем для личных поездок, но теперь волостное собрание разрешило это ему. По словам Рахумяги, ход рассуждений комиссии о размере ущерба был в то время крайне запутанным.

В начале 2015 года Рахумяги вернул волости более 1700 евро.

Волость Ныва компенсирует волостному старейшине 250 евро затрат на топливо в месяц, в 2014 году эта сумма составляла 160 евро. Если счет за топливо выше, старейшина сам должен оплачивать оставшуюся сумму.

Ирина Киреева
Редактор

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