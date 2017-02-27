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МВД хочет создать регистр для оперативного получения информации о клиентах гостиниц

Андрес Анвельт. Фото: ERR
Cегодня 11:52
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Министр внутренних дел Андрес Анвельт хочет создать автоматический регистр лиц, останавливающихся в гостиничных предприятиях Эстонии, чтобы помочь правоохранительным органам в борьбе с терроризмом, а также эффективнее задерживать объявленных в розыск в ЕС и незаконно находящихся в Эстонии лиц.

В настоящее время карточки посетителей гостиничных предприятий должны заполнять лица, которые не являются гражданами стран ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, а также члены их семей. Поскольку Эстония является частью Шенгенской зоны и пограничный контроль на ее внутренних границах отсутствует, то главным источником информации о находящихся в Эстонии людях являются именно гостиничные карточки.

По плану МВД, с помощью новой системы информация о зарегистрированных в гостиницах лицах в течение суток будет поступать в автоматический регистр, который будет проверять информацию по различным базам данных — полиции, государственного регистра запретов на въезд и Интерпола. Если проверка не даст результатов, то информация о лице будет в течение суток удалена из регистра, но сами гостиничные предприятия должны будут хранить информацию о посетителях в течение двух лет.

Министерство планирует создать три параллельные системы передачи информации с использованием имеющихся информационных систем гостиничных предприятий, а также на базе веб-браузера и смартфона.

По подсчетам МВД, внедрение системы сэкономило бы гостиницам и их работникам около 2 млн евро в год и снизило бы административную нагрузку. В первый год затраты на запуск системы составили бы 674 000 евро, а в дальнейшем ее эксплуатация стоила бы 51 000 евро в год.

Изменения планируется внедрить в октябре 2018 года.

Андрей Крашевский
Редактор

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