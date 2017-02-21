В Рийгикогу создали комиссию для преодоления кризиса рождаемости

Младенец. Иллюстративное фото. Фото: Wikimedia Commons

Рийгикогу принял решение о формировании комиссии по проблеме низкой рождаемости. Комиссия займется исследованием вопроса демографической политики государства и подготовит предложения по улучшению ситуации.

Авторы постановления в пояснительной записке отмечают, что после восстановления независимости численность населения в Эстонии постоянно снижалась. Цель комиссии – выявить проблемы и найти решения для изменения данной ситуации. Авторы считают, что главные проблемы Эстонии – это низкая рождаемость и высокий уровень эмиграции.

Комиссия состоит из шести членов. В состав комиссии входит по одному депутату из каждой фракции. В комиссию входят Йоко Алендер, Моника Хауканымм, Сирет Котка, Хельо Пикхоф, Райво Пылдару и Хелир-Валдор Сеэдер. Полномочия комиссии будут действовать до истечения полномочий данного созыва Рийгикогу.

За принятие постановления проголосовали 62 члена Рийгикогу, 13 – против. Шесть депутатов воздержались.