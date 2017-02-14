Проигравшие Таллинну бары решили идти до конца - поданы кассации в Госсуд

Тяжба касается установленных столичной мэрией ограничений на деятельность этих заведений. Фото: RUS ERR

Проигравшие мэрии Таллинна в окружном суде спор относительно ограничений на работу бары Старого города столицы решили продолжить тяжбу в Государственном суде.

Об этом во вторник, 7 февраля, корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, отметив, что накануне кассационные жалобы подали представители фирм OÜ Valli, Lab OÜ, Acacia Trade OÜ, Taco Express OÜ, M&A Pubid OÜ, Nimeta Management OÜ, St.Patrick's OÜ и Kanteron BVI OÜ.

Пока кассацию не подали представители владеющей баром Shooters фирмы Shotbar OÜ.

"Крайний срок предоставления кассационной жалобы для этой компании - 9 февраля", - сказала Вилу.

Окружной суд 5 января пришел к выводу, что решение Таллиннской мэрии по отношению ко всем перечисленным предприятиям является законным.

Суд счел вероятным, что ограничения по времени на продажу алкогольных напитков, а также на проведение развлекательных программ и на услуги питания позволят сократить количество людей, собирающихся в ночное время на улицах Суур-Карья, Мюйривахе и Вана-Пости.

Распоряжение властей Таллинна обязывает владельцев баров прекратить экономическую деятельность и продажу алкогольных напитков в промежутке 00:00 - 05:00 и в ночь накануне выходных в период с 01:00 до 05:00, а также прекратить предоставлять услуги питания и развлекательные программы в промежутке 00:00 - 05:00 и в ночь накануне выходных в период 02:00 - 05:00.