Приход Ласнамяэской Евангелическо-лютеранской церкви разместился на улице Паэ

На этой неделе вступил в законную силу приговор суда 72-летнему Вячеславу Переходцеву, который был признан виновным в сексуальных преступлениях против детей. Он вступал в близость с девочками 12-15 лет, которые взамен получали деньги, сигареты, золотые украшения, одежду и мобильные телефоны.