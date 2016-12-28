Приход Ласнамяэской Евангелическо-лютеранской церкви разместился на улице Паэ
На этой неделе были освящены новые помещения прихода Ласнамяэской Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. Новый дом лютеранского прихода Ласнамяэ теперь находится по адресу Паэ, 21.
Службу провел настоятель Яан Таммсалу.
В Ласнамяэ каждую неделю собирается приход Святого Маркуса Ласнамяэской Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. Приход был основан два года назад. Своего помещения у прихода не было, а зал Культурного центра "Линдакиви", где проводилась служба, стал тесноват.
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