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Канал TV3 выдает рекламу за новости

В одном из сюжетов "Семичасовых новостей" ведущая Сирье Ээсмаа искала очки в известном магазине, сюжет делала Аннели Адерманн. Фото: скрин с экрана
Cегодня 20:20
Рубрика: Эстония

Скандал разгорается вокруг эстонского TV3. Канал нарушает журналистскую этику, предлагая своим зрителям проплаченные и заказные материалы без указания, что это реклама,-

Кодекс журналистской этики предусматривает, что оплаченный контент должен быть ясно отмечен, чтобы потребители понимали что имеют дело с маркетинговым ходом, передает "Актуальная камера" со ссылкой на материал новостного портала ERR.

Тем временем TV3 продает своим клиентам время в рамках новостной передачи "Семичасовые новости", не выделяя проплаченные сюжеты от обычных репортажей.

Одна из фирм, которая заинтересовалась тем, каким образом могла бы быть освящена ее деятельность в новостях, получила прейскурант, в котором отмечалось, что одноминутный сюжет обойдется заказчику в тысячу евро, двухминутный - в две, а за три минуты в новостях придется выложить три тысячи евро.

Советник по этике ERR Тармо Таммерк, комментируя новость, заявил, что поведение TV3 противоречит не только нормам журналистской этике, но и закону.

Виктор Сольц
Редактор

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