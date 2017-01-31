Индрек Таранд переизбран вице-президентом комиссии Европарламента по бюджетному контролю
Депутат Европейского парламента от Эстонии Индрек Таранд переизбран на пост вице-президента комитета по контролю за бюджетом Европарламента.
Об этом во вторник, 24 января, сообщила пресс-служба Таранда.
Данная комиссия контролирует распределяемые из бюджета ЕС средства общей суммой примерно в 130 млрд евро.
До Индрека Таранда среди всех эстонских евродепутатов аналогичный пост занимал только Тоомас Хендрик Ильвес.
На прошлой неделе Индрек Таранд баллотировался в вице-спикеры Европарламента, то не был избран.
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