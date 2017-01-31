Индрек Таранд переизбран вице-президентом комиссии Европарламента по бюджетному контролю

Премьер-министр Эстонии и лидер Центристской партии Юри Ратас заявил в интервью "Радио Свобода", что одним из основным пунктов программы партии на предстоящих выборах в Рийгикогу станет предоставление гражданства всем прожившим в Эстонии как минимум 25 лет людям. Он еще раз напомнил, что в состоящей из трех партий нынешней правительственной коалиции нельзя добиться серьезного прогресса в решении проблемы безгражданства.