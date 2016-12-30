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До председательства Эстонии в ЕС осталось 190 дней

Пирет Лиллевяли Фото: eesistumine.ee
Cегодня 11:31
Рубрика: Эстония

Через 190 дней начнется период председательства Эстонии в Европейском союзе, во второй половине 2017 года пройдет 223 мероприятия, в том числе 11 – на уровне министров.

Руководитель команды, занимающейся подготовкой к председательству, Пирет Лиллевяли сказала в эфире "Terevisioon", что основным местом проведения мероприятий будет Таллиннский котел культуры (Tallinna Kultuurikatel), где в течение четырех месяцев практически ежедневно будут проходить различные встречи.

Горожанам придется смириться с тем, что встречи на высшем уровне могут повлиять на организацию дорожного движения. "Мы попытаемся вместе с полицией организовать это таким образом, чтобы как можно меньше беспокоить жителей", – сказала Лиллевяли.

За пределами Таллинна пока запланировано проведение девяти событий, большинство из них – в Тарту в Эстонском национальном музее. В Брюсселе во время председательства Эстонии в ЕС пройдет более 2000 встреч.

Ирина Киреева
Редактор

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