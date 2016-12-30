На следующей неделе в Эстонию прибудет Джон Маккейн

Джон Маккейн. Reuters/Scanpix

Помимо сенатора Джона Маккейна, в состав делегации входят сенаторы Линдси Грэм и Эми Клобушар, сообщила в пятницу, 23 декабря, пресс-служба правительства ЭР.

Делегация Конгресса встретится в Эстонии с премьер-министром Юри Ратасом, президентом Керсти Кальюлайд и министром обороны Маргусом Цахкна, чтобы обсудить безопасность в регионе, двустороннее сотрудничество между Эстонией и США и их сотрудничество в рамках НАТО.

Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Рихо Террас наградит сенатора Джона Маккейна Крестом заслуг Войск обороны за существенный вклад в безопасность Эстонии.

"Маккейн хочет еще раз ознакомиться с ситуацией на месте. По его мнению, исключительно важно, чтобы наряду с увеличенным базированием подразделений американской армии в Польше не уменьшилось их позиционирование в Эстонии, Латвии и Литве", - комментировал предстоящий визит сенатора в Таллинн глава парламентской комиссии по гособороне Марко Михкельсон.

Маккейн в последний раз посещал Эстонию в августе 2015 года. Во время своего визита в Таллинн в 2014 году он выступил с призывом вооружить Украину.

Джон Маккейн известен в США резко критической позицией по отношению к российскому руководству, которое, по его мнению, укрепляет авторитарный режим. Весной 2014 года он назвал Россию "бензоколонкой, которая притворяется страной". Сенатору Маккейну с марта 2014 года запрещен въезд в РФ.