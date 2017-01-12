ФОТО: сказочный вид замерзшего водопада Валасте

Расположенный в Ида-Вирумаа замерзший водопад Валасте представляет собой удивительное зрелище.

Согласно прогнозам синоптиков, в Эстонии в ближайшие несколько дней будет стоять морозная и снежная погода. В ночь на пятницу будет от 10 до 15 градусов мороза, на юго-востоке - до 20 градусов, днем в пятницу - от 8 до 15 градусов.

В пятницу вечером будет ясная погода и показания термометра могут упасть до 22 градусов ниже ноля. Поэтому сказочным видом водопада Валасте можно будет наслаждаться и дальше.