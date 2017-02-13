Полиция ищет очевидцев аварии в столичном районе Тонди

Сбитый столб. Иллюстрированное фото: Scanpix/Postimees

В понедельник, 6 февраля, в 11:20 около дома номер 60 на улице Таммсааре в Тонди автомобиль Peugeot 206 въехал в фонарный столб. Водителя – 21-летнюю женщину – в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Автомобиль двигался по улице Таммсааре в направлении Мустамяэ. Внезапно водитель потеряла контроль над транспортным средством, автомобиль выехал на газон, разделяющий полосы, и врезался в столб. Была ли женщина в состоянии опьянения, выяснят в больнице. Водитель использовала ремень безопасности.

Дорога в месте аварии была с небольшим уклоном, сухая. Максимально разрешенная скорость на участке – 70 км/ч.

Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефону 612 3000 или написать по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.