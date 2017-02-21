Подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом в Мустамяэ взяли под стражу

Трагическое ДТП произошло в минувшую субботу. Фото: ERR

Во вторник, 14 февраля, Харьюский уездный суд выдал санкции на арест 19-летнего молодого человека, которого подозревают в совершении тяжелого ДТП в столичном районе Мустамяэ. Напомним, в субботу трагедия на пешеходном переходе унесла жизни женщины и собаки.

По оценке прокуратуры, существует риск, что находясь на свободе, 19-летний Николай станет уклоняться от расследования. На первых порах он арестован на срок до двух месяцев.

По первоначальным данным, поздно вечером в субботу, 14 февраля, 60-летняя женщина и ее дочь переходили вместе с собакой дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома по адресу Сютисте теэ, 44

Неизвестный автомобиль темного цвета наехал на одну из старшую из женщин и собаку, а затем покинул место ДТП. По словам свидетеля, машина ехала со стороны перекрестка Сютисте теэ и Тервизе теэ в сторону улицы Кескузе. Скорая помощь доставила 60-летнюю женщину с места происшествия в больницу, где она скончалась в результате полученных травм. Собака погибла на месте.

Около 11 часов утра в воскресенье патрульные полицейские Ляэне-Харьюского отделения полиции задержали предполагаемого водителя.

Полицейские проверили район, в котором произошло ДТП, и парковки у квартирных домов и обнаружили у одного из домов по Вильде теэ поврежденный автомобиль BMW, которым пользуется 19-летний молодой человек. У него есть первичные права на управление транспортным средством.