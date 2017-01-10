ФОТО: здание суперминистерства выглядит почти готовым

Согласно планам работы по строительству здания так называемого суперминистерства должны быть закончены к лету, сказал руководитель коммуникационного отдела Riigi Kinnisvara AS (RKAS) Мадис Иднурм.

14-этажное здание достигло своей максимальной высоты прошлой осенью, по заверениям строителей работы идут по графику. Сейчас ведутся внутренние работы, передает ERR Uudised.

Министерства могут начать переезд с 1 августа.

Иднурм отметил, что вместо находящейся сейчас в пользовании министерств неэффективной офисной площади в 20 000 кв м будет 16 000 кв м площади. "Когда здание будет готово, используемая министерствами площадь сократится примерно на 20%, а энергопотребление – почти на 70%", – отметил Иднурм.

Фото: Karisma Arhitektid OÜ