В центре Тарту появится парковочный дом

Власти Тарту планируют постройку нового парковочного дома в историческом центре города. Он поможет решить проблему нехватки парковочных мест в самом оживлённом районе, но в то же время займёт место нынешней парковки, бесплатной по вечерам и в выходные дни, передает "Актуальная камера".

Парковка перед Тартуской центральной библиотекой днём почти всегда заполнена до отказа. Учитывая близость Ратушной площади и университетских зданий, для многих это лучшее место, где оставить своё транспортное средство - тем более, что до полутора часов здесь можно стоять бесплатно. Согласно планам городских властей, в будущем на этом клочке земли сможет парковаться ещё больше автомобилей - благодаря строительству специализированного здания.

"Речь идёт о трёх парковочных уровнях и о торговых площадях на первом этаже. Возможно, будет ещё и подземный парковочный уровень. В сумме это даст до четырёхсот парковочных мест", - пояснил вице-мэр Тарту Ярно Лаур.

Поскольку парковочный дом будет управляться частной компанией, для местных жителей и гостей города его постройка означает, что на этом месте больше не будет возможности припарковаться бесплатно - даже вечером или в выходные дни. С точки зрения вице-мэра, это - своего рода цена за то, что центр города станет дружелюбнее для пешеходов и велосипедистов.

"Парковка в зданиях и под землёй всегда платная, и сделать её бесплатной невозможно экономически - даже если бы её организовал сам город. Альтернатива всегда есть - приехать в центр на автобусе, велосипеде или прийти пешком", - добавил Лаур.

Как добавляет чиновник, необходимо крайне серьёзно отнестись к внешнему виду будущего парковочного дома - не стоит забывать, что он расположится по соседству с историческими зданиями и не должен закрывать вид на Старый город. Детальная планировка территории должна быть готова к весне, после чего будет объявлен архитектурный конкурс.