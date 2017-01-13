В Раквере построят концертный зал имени Арво Пярта

Портрет музыканта Postimees/Scanpix

В пятницу был подписан договор о строительстве в Раквере концертного зала имени Арво Пярта.

Новый концертный зал должен быть построен в уездном центре Ляэне-Вирумаа в течение ближайших пяти лет, сообщила в пятницу, 6 января, "Актуальная камера".

Согласно заключенному договору, государство выкупит у города бывшее здание мэрии, которое оно затем передаст в управление фонду "Вирумааский музей" для открытия новой художественной галереи. А город Раквере за деньги, полученные от продажи бывшего здания мэрии, построит концертный зал в том месте, где сейчас располагается бывшая церковь святого Павла. В итоге в выигрыше окажутся все стороны.

"Мы получаем новую недвижимость, чтобы выставлять экспозицию музея. Мы получаем современную галерею с современными возможностями, которой у Раквере не было. А регион получает новый культурный центр и концертный зал", - пояснил министр культуры Индрек Саар.

Новый концертный зал будет носить имя Арво Пярта — известнейшего эстонского композитора, чье детство прошло в Раквере. "Это большой знак. Арво Пярт разрешил использовать свое имя, а это хорошо работает", - сказала городской архитектор Раквере Ангелика Пярна.

За бывшее здание мэрии город Раквере получит 180 000 евро, а остальные средства на строительство концертного зала будет покрыты за счет кредита. В горуправе считают, что новый зал заметно повысит качество культурной жизни в Раквере.

"В Раквере мы не имеем концертного зала. Наши люди, конечно, могут ездить, и они делают это — ездят на концерты в Йыхви, Таллинн. Но если ты после работы сидишь целый час в автомобиле и бежишь на концерт — это не то чувство, в котором мы нуждаемся", - сказал мэр Раквере Михкель Юхками.

Концертный зал также должен будет вписаться в общую концепцию реконструированной плошади Свободы, архитектурный облик которой предполагается изменить в ближайшие годы.