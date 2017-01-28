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Опрошенные rus.err.ee специалисты считают новый принцип начисления пенсий более справедливым

Петр Верницкий, Александр Волохонский, Олег Чубаров. Фото:ERR
Cегодня 10:17
Рубрика: Эстония

В четверг, 19 января, правительство Эстонии приняло решение о том, что размер пенсии I ступени с 2037 года будет зависеть не от зарплаты, как прежде, а от трудового стажа. Опрошенные порталом rus.err.ee экономист, представитель работников и предприниматель в один голос заявили, что система, когда при расчете размера пенсии учитывается трудовой стаж, более справедлива, чем нынешняя система, привязанная к уровню зарплаты людей.

Петр Верницкий, профессор Высшей школы Mainor

Вопрос не в том, какая будет пенсионная система, а какой в итоге будет размер пенсий. Сейчас правительство озвучило план в большей мере привязать размер пенсии к трудовому стажу. Однако пока не ясен механизм, каким образом будут рассчитываться пенсионные коэффициенты первой ступени? Параметров для расчетов не так много — зарплата, стаж.

В целом, по-моему, возвращение к трудовому стажу при определении размера пенсии значительно лучше, чем привязка только к размеру зарплаты. Это более справедливо. А с учетом плохой демографической ситуации, решение правительства правильное. Более того, такая пенсионная система будет стимулировать людей работать легально.

Олег Чубаров, профлидер железнодорожников

Новая пенсионная система более справедлива, потому что при выходе на пенсию не будет большой разницы между теми, кто получал большие зарплаты и теми, кто получал маленькие зарплаты. Почему сейчас шахтер, рискуя жизнью в тяжелых условиях, выходя на пенсию, получает среднюю пенсию по стране, а у депутата Рийгикогу, несильно напрягавшегося и работавшего в тепле и уюте, пенсия значительно выше? Это несправедливо.

Новая пенсионная система сгладит существующее большое неравенство в зарплатах. Конечно, пенсии не будут у всех одинаковые, ведь размер заработной платы в любом случае будет учитываться и другие ступени (накопительные, прим. ред.) пенсионной системы сохраняются. Но разница в пенсиях не будет такой большой.

Александр Волохонский, соучредитель фирмы Checktocashup OÜ

По-моему, изменения положительные. Учет трудового стажа при определении размера пенсии более правильный подход, поскольку исключает сильные колебания пенсий от очень высоких до очень низких. Такая система более социально справедлива, чем нынешняя, и более стабильна.

Эта система позволит людям сохранять постоянную работу, делая карьеру внутри компании, а не перескакивать с работы на работу, в поисках более высоких зарплат. Даже если по каким-либо причинам в компании рост зарплат остановился или несколько уменьшился, человек, уверенный в своем будущем, останется на прежней работе.

Артур Тооман
Редактор

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