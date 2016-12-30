Рождественская открытка президента Кальюлайд обошлась в 10 000 евро

Рождественская открытка президента Кальюлайд. Фото: канцелярия президента Эстонии.

Разработка президентской рождественской открытки, печать самих открыток и конвертов обошлись в 10 234 евро вместе с налогом с оборота.

Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил новостной портал Rus.Delfi.ee со ссылкой на газету Õhtuleht.

Ранее портал rus.err.ee написал, что рождественская открытка президента Керсти Кальюлайд называется "Maa, mis kõlab kokku" и является тематическим продолжением речи главы государства при вступлении в должность – действуя сообща и внося общий вклад, мы создадим Эстонию, которую мы желаем видеть.

Автором открытки является иллюстратор Кярт Эйнасто. По ее задумке, льдины, изображающие уезды Эстонии, соединяются в прочное целое – единую страну без уездных и иных границ. Идею продолжает звучащий в качестве сопровождения вокал Маарьи Нуут, которая исполняет аранжированную специально для рождественской открытки президента версию композиции "Õdangule" ("Вечер").

Оформлением открытки занималось агентство Brand Manual. Электронную открытку и анимацию создал Индрек Вайну вместе с коллективом Datalab.