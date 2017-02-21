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Избирательный союз "Гражданин свободного Таллинна" снова примет участие в местных выборах

Член группы поддержки VTK Эрик Вест. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 21:53
Рубрика: Эстония

Избирательный союз "Гражданин свободного Таллинна" (Vaba Tallinna Kodanik - VTK) намерен снова побороться за места в столичном горсобрании на выборах в местные органы власти, которые состоятся осенью 2017 года.

Избирательная кампания будет профинансирована за счет пожертвований кандидатов и частных лиц, сообщила во вторник, 14 февраля, "Актуальная камера на эстонском языке".

По оценке члена группы поддержки VTK Эрика Веста, на рекламу удастся потратить 20-30 тыс. евро. При этом Вест признал, что расходы на наружную рекламу в Таллинне очень высокие, и избирательному союзу будет сложно конкурировать с политическими партиями.

Он добавил, что члены избирательного союза, участвовавшего в выборах 2013 года, последние четыре года продолжали активную работу. "Мы не новички, среди нас все-таки люди, которые были связаны с избирательным союзом в 2013 году, которые продолжают работать", - сказал Вест, добавив, что члены союза часто организовывают различные мероприятия в Таллинне.

На прошлых местных выборах VTK удалось получить в столице 4,1% голосов, показав лучший результат среди избирательных союзов в Таллинне. В списках VTK баллотировались политики из IRL, SDE и Центристской партии, а кандидатом в мэры эстонской столицы был выдвинут Хардо Аасмяэ. Накануне прошлых выборов VTK также призывал реформистов, отечественников и соцдемов образовать единый фронт против Центристской партии.

Андрей Крашевский
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