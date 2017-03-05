Рейтинг партий: центристы и реформисты теряют, но продолжают лидировать

Популярность реформистов тает. Фото: Сийм Лыви, ERR

В феврале на 2% снизилась поддержка самых популярных эстонских партий - Центристской и Реформистской. Однако они по-прежнему намного опережают другие политические силы. По проценту прибавили EKRE, Свободная партия и IRL.

Центристскую партию поддерживают 29% (в январе был 31%) определившихся с выбором избирателей, а рейтинг Партии реформ упал с 25 до 23%. Такие данные были получены в результате социологического опроса, проведенного Turu-Uuringute AS по заказу новостной редакции Эстонского телерадиовещания (ERR).

Социал-демократическую партию по-прежнему поддерживают 10 процентов. Такой же популярностью пользует и EKRE (в январе - 9%). Рейтинг Свободной партии вырос с 7% до 8%, а IRL - с 6% до 7%.

Всего партии правящей коалиции поддерживают 46% (в январе - 47%), а оппозиционные парламентские партии - 41% (рейтинг не изменился).

Наибольшей поддержкой центристы пользуются в Ида-Вирумаа - 54%. В Таллинне их поддержка снизилась до 28%.

Среди русскоязычных избирателей центристов поддерживает 76% (в январе - 79%). Но это не значит, что большинство избирателей центристов - русскоязычные. Пропорция здесь такая: 56% на 44% в пользу эстонцев.

Треть избирателей не знает, за кого голосовать или не желает об этом сообщать.