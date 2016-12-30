Председатель совета ERR не поддержал идею депутатов создать при корпорации независимый орган по этике

Председатель совета ERR Агу Ууделепп. Фото: Postimees/Scanpix

Четыре депутата оппозиционных фракций Рийгикогу внесли предложение ликвидировать в телерадиовещательной корпорации ERR место штатного советника по этике и вместо него создать независимый орган, который бесплатно стал бы выполнять те же функции. Однако председатель совета ERR Аго Ууделепп идею не одобрил.

Инициатива четырех оппозиционных депутатов парламента: Игоря Грязина и Мадиса Миллинга от Партии реформ, а также Андреса Аммаса из Свободной партии и Мартина Хельме из Консервативной партии, будет, согласно намеченному плану, рассматриваться в комиссии Рийгикогу по культуре уже в начале января, передает служба новостей "Радио 4".

Поддержат ли ее в комиссии и сочтут ли ее члены эту идею столь необходимой, чтобы вносить предложенную депутатами поправку в закон, говорить преждевременно, однако один из инициаторов законопроекта Игорь Грязин убежден, что пришло время перемен.

"Это обусловлено тем, что ERR несет очень высокую нравственную нагрузку в обществе. А как, на ваш взгляд, звучит должность "платный специалист по нравственности"? Мне очень трудно себе представить, что этими вопросами можно заниматься за зарплату", - сказал Грязин.

Согласно задуманному, занимающегося вопросами этики в телерадиовещательной корпорации и являющегося платным сотрудником нынешнего советника должен сменить независимый совет по этике, члены которого будут решать вопросы соблюдения нравственности и морали, соблюдения сбалансированности при подготовке журналистских материалов без какой-либо платы за свой труд.

Как говорит депутат Игорь Грязин, это должны быть люди авторитетные, слово которых действительно имеет в обществе вес.

Председатель совета ERR Аго Ууделепп идею депутатов считает по меньшей мере надуманной и не видит необходимости в структурных изменениях в организации.

"Советник по этике трудится точно в установленных законом рамках. Это как раз то, что каждый работающий в ERR должен помнить. Мы являемся медиаорганизацией, которая работает по закону. Мы работаем за деньги налогоплательщиков и мы не можем допускать вещей, не предусмотренных законом. До тех пор пока советник по этике трудится в установленных законодателями рамках, все на самом деле в порядке", - сказал Ууделепп.

В месяц советнику по этике ERR Тарму Таммерку приходится отвечать на вопросы теле и радиослушателей как минимум 35 раз. Дважды в этом году советнику по этике пришлось отстаивать правоту организации и в Совете по прессе.