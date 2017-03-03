За минувшие сутки в ДТП пострадали четыре пешехода

Иллюстративная фотография Фото: Postimees/Scanpix

В четверг, 23 февраля, полиция Эстонии зарегистрировала четыре аварии, в которых пострадали пешеходы.

В 15:30 ДТП произошло в Пярну около дома номер 101 на Рижском шоссе. Автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого был 41-летний мужчина, задел переходившую по пешеходному переходу 58-летнюю женщину. Пешехода доставили в Пярнускую больницу на проверку здоровья.

В 17:58 в Тарту на перекрестке улиц Якоби и Вески автомобиль Opel Vectra Station Wagon, которым управляла 37-летняя женщина, при повороте налево сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 86-летнего мужчину. Пешехода доставили на скорой помощи в Клинику тартуского университета.

В 21:25 в Таллинне на перекрестке улиц Ристику и Теллискиви автомобиль Mazda 6, за рулем которого был 37-летний мужчина, при повороте налево сбил 20-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 22:39 в Таллинне около дома номер 52 на Палдиском шоссе перед автомобилем Volvo V70, за рулем которого была 26-летняя женщина, выбежал пешеход – 24-летняя женщина. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.