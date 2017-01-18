В центре Таллинна из-за утечки газа пострадали три человека  

Газовый бойлер. Фото: Peeter Langovitš/Postimees/Scanpix

Утечка бытового газа поставила под угрозу жизнь троих людей в центре Таллинна.

Об этом в среду сообщила служба новостей "Радио 4", отметив, что инцидент произошел накануне поздно вечером.

На пульт дежурного Центра тревоги поступил сигнал о том, что в доме на улице Койду в одной из квартир с газовым бойлером чувствуется запах газа.

В результате обследования установленного в квартире газового оборудования была обнаружена высокая концентрация углекислого газа.

Скорая помощь отправила на обследование в больницу трех человек, находившихся в квартире.