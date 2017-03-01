Таави Аас: было бы лучше, если доменные имена Pealinn и "Столица" принадлежали бы городу

"Столица" - муниципальное издание на русском языке, выходящее раз в неделю. Фото: Postimees/Scanpix

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас признал, что не знает по каким причинам доменные имена городских инфоканалов Pealinn и "Столица" принадлежат Центристской партии.

"Я не помню, с какого года такое положение дел. Конечно, было бы лучше, если бы эти доменные имена принадлежали городу", - сказал Аас на пресс-конференции столичной мэрии, передает ERR.ee.

Вице-мэр Таллинна, центрист Арво Сарапуу отметил, что почему-то подобные вопросы начинают обсуждаться как раз перед муниципальными выборами.

"На финишной прямой начинают интересоваться этими вопросами. Нам тоже нужно дать время. Руководимая Аасом мэрия - это совсем другая мэрия", - сказал Сарапуу.

По словам Ааса, он не видит проблемы в том, если бы доменные имена Pealinn и "Столица" все-таки принадлежали Таллину. "Нужно обговорить этот вопрос с Центристской партией", - считает и.о мэра.

Депутат горсобрания: центристы захватили все официальные городские СМИ

Вопрос о принадлежности торговых марок и доменных имен главных таллиннских СМИ Pealinn и "Столица" подняла депутат Таллиннского горсобрания от Социал-демократической партии Марис Сильд.

"Речь идет о крупном мошенничестве, в ходе которого Центристская партия прячет себе в карман деньги города", - сказала Сильд. По ее словам, нет разницы в том, имеем ли мы дело с наглядным примером плохого городского управления или же партия просто использует ситуацию в своих корыстных целях. В любом случае, по мнению Сильд, виновник один – и это Центристская партия.

"Зарегистрировав торговые марки и домены на свое имя, Центристская партия создала ситуацию, когда городская власть может в один день потерять контроль над своими каналами, в которые вложила миллионы евро", - подчеркнула Сильд. Депутат считает, что в случае проигрыша центристов на выборах городские газеты могут превратиться в партийные органы печати.

"Ясно, что кошельки города и партии снова безнадежно перемешаны", - заключила Сильд. Депутат надеется, что городские власти разрешат этот вопрос в своей партии в ближайшее время.