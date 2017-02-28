Эстонию с визитом посетит еврокомиссар Марианн Тюссен
Уполномоченный Европейской Комиссии по вопросам занятости, социальных дел и мобильности рабочей силы Марианн Тюссен в среду начинает визит в Эстонию.
В рамках визита Тюссен встретится с премьер-министром Юри Ратасом, министром социальной защиты Кайей Ива, министром здоровья и труда Евгением Осиновским и министром образования и науки Майлис Репс, сообщила пресс-служба Европейской Комиссии.
Визит даст возможность провести общественные консультации по теме ступени социальных прав, обсудить программу действий по развитию трудовых навыков и предложения по пересмотру директив относительно рабочих командировок, отметила Еврокомиссия.
Марианн Тюсен встретится также с председателем парламентской комиссии по европейским делам Тоомасом Витсутом и руководителем социальной комиссии Хельмен Кютт. Тюссен примет участие в совместном обеде с руководителем Центрального союза работодателей Эстонии Тоомасом Тамсаром и руководителем Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэпом Петерсоном.
Визит Марианн Тюссен завершится в четверг.
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