Эстонию с визитом посетит еврокомиссар Марианн Тюссен

У учащихся школ Виймси каникулы на этой неделе, у нескольких таллиннских школ - на следующей неделе, третья группа школ отдыхает в марте. Эта ситуация осложняет положение семей, в которых дети посещают разные школы, тем не менее, у школ остается право устраивать каникулы по своему усмотрению и в следующем году, когда официально каникул будет пять, а не четыре.