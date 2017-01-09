С нового года в Эстонии появились два новых госучреждения

Строительство суперминистерства планируется завершить летом 2017 года. Фото: Рене Сууркаев/ERR

С 1 января заработал Центр инфосистем здоровья и благополучия (tervise ja heaolu infosüsteemide keskus — TEHIK), который занимается разработкой инфосистемы здравоохранения E-tervis, а также оказывает другие инфокоммуникационные услуги в сфере управления Министерства социальных дел, сообщил в понедельник, 2 января, новостной портал ERR.

Новое учреждение образовано в результате слияния отдела инфокоммуникационных технологий (ИКТ) минсоцдел и соответствующих функций фонда Eesti E-tervis, в дальнейшем в него постепенно перейдут функции ИКТ-отделов других учреждений в сфере управления минсоцдел.

Со 2 января также начал работу Центр государственных оборонных инвестиций (riigi kaitseinvesteeringute keskus - RKIK), который оказывает вспомогательные услуги Министерству обороны, Силам обороны и другим учреждениям в сфере управления минобороны при проведении конкурсов госзаказа, а также управлении недвижимостью.