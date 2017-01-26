Дело о коррупции в ARK: шесть человек получили наказание за взятки на экзамене по вождению

Бывшие экзаменаторы ARK Яак (слева) и Пеэтер в суде. Фото: Postimees/Scanpix

В четверг, 19 января, Харьюский уездный суд признал виновными шесть человек, связанных с коррупцией при проведении экзаменов на вождение в таллиннском бюро Авторегистра (ARK).

Наказание получили четыре бывших экзаменатора ARK и два инструктора по вождению.

Инструктор по вождению Анатолий, у которого были хорошие отношения с экзаменаторами, просил их более мягко относиться к своим ученикам на экзаменах по вождению. Всего он обращался с подобными просьбами к шести экзаменаторам. Отказов не было. Размер взятки составлял 160 евро за экзамен.

Анатолий приговорен к трем годам условно с трехлетним испытательным сроком.

Инструктор Николай обращался с подобными просьбами к трем экзаменаторам. Размер взятки составлял от 160 до 200 евро. Один из экзаменаторов сразу отказался от коррупционной сделки, второй на нее согласился, а третий сначала согласился, но затем, увидев низкий уровень подготовки экзаменуемого, отказался принять взятку.

Николай должен выплатить штраф в 2500 eвро.

Помимо инструкторов, виновными были признаны экс-экзаменаторы Малле, Айвар, Яак и Пеэтер. Последнему придется отправиться за решетку. Его приговорили к четырем годам заключения, из которых он проведет в тюрьме месяц и 27 дней, остальной срок будет отбывать условно с испытательным сроком в четыре года.

Малле приговорена к четырем годам и трем месяцам условно с испытательным сроком такой же продолжительности, Яак - к трем годами и девяти месяцам условно с испытательным сроком такой же продолжительности, Айвар получил три года условно с испытательным сроком такой же продолжительности.

Дело рассматривалось в рамках согласительного производства. Описанные в обвинении эпизоды относятся к 2014-2015 годам.