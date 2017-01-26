logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Дело о коррупции в ARK: шесть человек получили наказание за взятки на экзамене по вождению

Бывшие экзаменаторы ARK Яак (слева) и Пеэтер в суде. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 17:26
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

В четверг, 19 января, Харьюский уездный суд признал виновными шесть человек, связанных с коррупцией при проведении экзаменов на вождение в таллиннском бюро Авторегистра (ARK).

Наказание получили четыре бывших экзаменатора ARK и два инструктора по вождению.

Инструктор по вождению Анатолий, у которого были хорошие отношения с экзаменаторами, просил их более мягко относиться к своим ученикам на экзаменах по вождению. Всего он обращался с подобными просьбами к шести экзаменаторам. Отказов не было. Размер взятки составлял 160 евро за экзамен.

Анатолий приговорен к трем годам условно с трехлетним испытательным сроком.

Инструктор Николай обращался с подобными просьбами к трем экзаменаторам. Размер взятки составлял от 160 до 200 евро. Один из экзаменаторов сразу отказался от коррупционной сделки, второй на нее согласился, а третий сначала согласился, но затем, увидев низкий уровень подготовки экзаменуемого, отказался принять взятку.

Николай должен выплатить штраф в 2500 eвро.

Помимо инструкторов, виновными были признаны экс-экзаменаторы Малле, Айвар, Яак и Пеэтер. Последнему придется отправиться за решетку. Его приговорили к четырем годам заключения, из которых он проведет в тюрьме месяц и 27 дней, остальной срок будет отбывать условно с испытательным сроком в четыре года.

Малле приговорена к четырем годам и трем месяцам условно с испытательным сроком такой же продолжительности, Яак - к трем годами и девяти месяцам условно с испытательным сроком такой же продолжительности, Айвар получил три года условно с испытательным сроком такой же продолжительности.

Дело рассматривалось в рамках согласительного производства. Описанные в обвинении эпизоды относятся к 2014-2015 годам.

Виктор Сольц
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 18.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В текущем году закончится срок действия ID-карт у 200 000 граждан Эстонии
 foto
Технического директора Северо-Эстонской региональной больницы задержали по подозрению в коррупции
 foto
Минобраз профинансирует ремонт Йыгеваской основной школы

Зарубежные новости

foto
В Монте-Карло стартует чемпионат мира по авторалли
 foto
Яна Тоом: новый президент Европарламента займет более взвешенную позицию в отношении России