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Город Палдиски предлагают принудительно объединить с тремя волостями

Video
Наталия Демидова
Cегодня 20:23
Рубрика: Эстония

Комиссия по делам регионов сделала правительству предложение объединить волости Вазалемма, Падизе и Кейла с городом Палдиски.

В прошлом году местные власти не смогли договориться о добровольном слиянии, поэтому теперь правительство имеет право объединить их в принудительном порядке, сообщила в субботу, 21 января, "Актуальная камера".

В прошлом году Кейлаская волость предложила волостям Падизе, Вазалемма и городам Кейла и Палдиски объединиться в одну административную единицу. Город Кейла сразу отказался, а остальные самоуправления начали переговоры о создании новой волости Ляэне-Харью, но переговоры зашли в тупик.

"У них уже даже договор об объединении был готов, но на последнем этапе в советах так и не смогли принять решение. Для тех, кто уже проделал большую работу, самым простым путем было бы объединиться", - считает руководитель отдела регионального управления Министерства финансов Вяйно Тыйеметс.

Волостной старейшина Вазалемма Март Метс считает, что провал предыдущего этапа переговоров сделает новые дебаты еще сложнее. А причину провала он видит в нежелании сторон договориться о том, где будет административный центр новой суперволости.

"Если хотят сделать большую и мощную волость, а цель у новой административной реформы именно такая, то для того, чтобы самоуправление нормально функционировало, к нам должен присоединиться и город Кейла", - полагает Метс.

Волость Падизе не смогла преодолеть минимальный лимит в пять тысяч жителей, чтобы остаться независимой административной единицей. Несмотря на это, волостной старейшина Леэмет Вайкмаа считает, что проблем у волости нет, и она вполне могла бы остаться независимой. Особенно учитывая историю данного места. "У нас очень исторический край и по своему уникальная местность. Это очень важно. Мы хотим все это охранять и хотим сами принимать решения. Мы сможем жить самостоятельно", - уверен Вайкмаа.

А вот волость Кейла с оптимизмом смотрит в будущее и надеется, что в ближайшее время из четырех самоуправлений получится одно, но с серьезным потенциалом. Переживать сейчас приходится разве что за возможные долги будущих партнеров. "Итоги проведенного нами анализа указывают на то, что если мы все суммируем сметы, то наш бюджет станет более мощным, чем если бы мы вели финансовые дела по отдельности", - сказал старейшина волости Яан Алвер.

Окончательное решение об объединении этих самоуправлений правительство может принять уже в начале февраля.

Андрей Крашевский
Редактор

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