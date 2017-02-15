Цахкна успокоил EKRE: Рихо Террас - человек образованный

Командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас. Фото: Postimees/Scanpix

Министр обороны Эстонии Маргус Цахна сообщил оппозиционному депутату Рийгикогу Уно Каскпейту (фракция EKRE), что у командующего Силами обороны Рихо Терраса есть высшее образование. Парламентарий ранее выразил в этом сомнение.

По словам Каскпейта, на сайте Сил обороны сообщается, что Рихо Террас с 1989 по 1993 год изучал историю в Тартуском университете. Вместе с тем в справке не указано, какое образование он в итоге получил.

В ответ на письменное обращение депутата министр обороны Маргус Цахкна признал, что в старейшем вузе страны Рихо Террас действительно не доучился.

"Террас не получил в Тартуском университете ученую степень, поскольку до завершения обучения будучи кадровым военнослужащим его отправили учиться в университет вооруженных сил Германии. Это учебное заведение он окончил в 1998 году по специальности "государственные и общественные науки". По оценке эстонского центра ENIC/NARIC, оценивающего иностранные дипломы об образовании, Террас получил образование эквивалентное степени магистра", - пояснил Маргус Цахкна.