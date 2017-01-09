В первые дни нового года к срочной службе приступят 370 призывников

Иллюстративная фотография Фото: Postimees/Scanpix

В течение первой недели 2017 года Департамент оборонных ресурсов призывает к срочной службе в эстонской армии 370 призывников, также в качестве добровольцев будут служить пять женщин.

Департамент ждет призывников во вторник и среду, передает ERR Uudised.

К срочной службе призывают три раза в год – в январе, июле и октябре.

Всего в текущем году к прохождению срочной службы в рядах Сил обороны приступят 3230 призывников, среди них 30 женщин.