В прошлом году в Эстонии без вести пропали 48 человек

Иллюстративное фото. Фото: полиция / Юрген Пуйстая

Департамент полиции и погранохраны представил Министерству юстиции обзор, по данным которого в прошлом году полиции сообщили о пропаже 99 человек, 51 из них позже был найден.

Среди них 49 человек были найдены в течение того же года, а двое — в 2017 году.

В 2015 году без вести пропавших было 29 человек. 104 человека были объявлены пропавшими, 75 из которых позже нашли, в том числе 62 — в 2015 году, а 13 — в 2016 году.