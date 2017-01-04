Комиссия по надзору за финансированием партий расследует содержание гарантийных писем центристов

Прийт Тообал. Фото: ERR

Парламентская комиссия по надзору за финансированием партий начала производство в отношении Центристской партии, чтобы выяснить, почему фирме OÜ Midfield Пааво Петтая были выданы гарантийные письма на столь большую сумму.

"Мы решили начать делопроизводство, чтобы понять, почему цифры гарантийного письма такие большие, поскольку из отчетов и баланса Центристской партии мы не видим, чтобы у них были бы настолько большие задолженности", – пояснил председатель комиссии Ардо Оясалу порталу ERR Uudised.

"В связи с этим мы хотим получить от Центристской партии разъяснения, по какому вопросу идет арбитражный спор, чьи долги должна выплатить партия на основании гарантийных писем. Такие же вопросы были представлены Пааво Петтаю", – добавил он.

Как известно, бывший генеральный секретарь Центристской партии Прийт Тообал в конце 2014 года подписал два гарантийных письма на общую сумму в 730 000 евро.

Центристская партия и предприятие Midfield оспаривают гарантийные письма в арбитражном суде. Представляющий интересы Петтая Райко Липсток подтвердил в октябре в программе "Pealtnägija" ("Очевидец") на ETV, что это не блеф – имеются реальные требования от третьих лиц по гарантийным письмам в полном объеме.

В начале декабря правление Центристской партии решило, что для улучшения финансового состояния продадут партийную недвижимость на улице Тоом-Рюйтли в Таллинне на Тоомпеа.

По словам генерального секретаря партии Яака Ааба, эта недвижимость достаточно ценна, чтобы партия смогла расплатиться по долгам.