Министр обороны Мргус Цахкна. Фото: Мартин Дремлюга/ERR

Министр обороны Маргус Цахкна на предстоящей неделе отправится с визитом в Финляндию, чтобы принять участие в обновлении рамочного договора двух стран о сотрудничестве в области обороны.

В среду Цахкна отправится с визитом в Финляндию, где встретится с министром обороны Финляндии Юсси Ниинистё, сообщило Министерство обороны. В ходе визита Эстония и Финляндия обновят рамочный договор о сотрудничестве в области обороны.

В рамках визита Цахкна также посетит главный штаб Вооруженных сил Финляндии, где ему представят обзор вооруженных сил стран.

Цахкна в том числе возложит на кладбище Хиетаниеми венки на могилу маршала Карла Густава Эмиля Маннерхейма, к монументу "Крест героев" и памятнику эстонским добровольцам.