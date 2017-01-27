Банки неохотно выдают кредиты молодым мамам, в этом есть вина самоуправлений

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Уполномоченная по вопросам равноправия Лийза Пакоста получила жалобу от женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, которой банк не согласился выдать жилищный кредит на тех же условиях, что и остальным, указав на то обстоятельство, что после окончания выплаты родительской зарплаты в Эстонии детям не обеспечено место в детском саду и родитель может испытывать финансовые затруднения. Уполномоченная признала, что факты обосновывают позицию банка, а дискриминируют матерей, скорее, местные самоуправления, которые не могут обеспечить их малышам место в детском саду.

Лийза Пакоста подтвердила ERR Uudised, что к ней действительно поступило подобное обращение. Банк в своем решении отмечал, что вопрос - не в размере родительской зарплаты.

"Единый принцип равного обращения заключается в том, что при предоставлении услуг никто не должен обращаться с человеком хуже из-за его семейного статуса и обязанностей. Поэтому мы начали расследовать прецедент. Мы отправили в банк запрос на тему, чем он руководствовался при вынесении такого ответа и каков банковский подход к работникам с маленькими детьми в случае ходатайствования о жилищном кредите. В социальных медиа мы спросили, были ли такие же проблемы у других", – описала ситуацию Пакоста. На этот призыв отозвалось достаточно много людей, которые сталкивались с такой же проблемой.

Банк пояснил, что когда заканчивается выплата родительской зарплаты и родитель хочет вновь выйти на работу, он на практике сталкивается с проблемой отсутствия места для ребенка в детском саду. В отличие от регистрации в качестве безработного, в такой ситуации доход действительно минимальный и не позволяет вылачивать жилищный кредит.

"В то же время, ни работодатель, ни сам работник не виноват, в том, что не может вернуться на работу. Проблема в том, что после окончания выплат родительской зарплаты наступает сложный период, продолжительность которого зависит от того, когда у местного самоуправления появится возможность предоставить данному ребенку место в детском саду", – сказала Пакоста.

"Человек действительно может испытывать финансовые трудности и банк, исходя из анализа рисков, относится к получателям родительской зарплаты иначе, чем к другим клиентам с тем же уровнем доходов. Со стороны банков - это пропорциональный расчет рисков. А риски вызывают своей деятельностью местные самоуправления", – добавила она.

Банк не виноват

Уполномоченная по вопросам равноправия закончила рассмотрение дела и вынесла решение, что банк не дискриминировал ходатайствующую о кредите. Дискриминаторами она считает, скорее, местные самоуправления.

"Я отправила всем городским и волостным управам письмо с разъяснением, что местное самоуправление является дискриминатором в случае, если не обеспечивает ребенка местом в детском саду, по сути, на следующий день после окончания выплат родительской зарплаты, как предусмотрено в законе о дошкольных детских учреждениях. Если оно не обеспечивает места в детсаду, то на самом деле дискриминирует родителей, поскольку у них худшие возможности получить кредит", – пояснила Пакоста.

По ее словам, данный случай – классический пример косвенной дискриминации, где на первый взгляд нейтральная деятельность – место в детсаду дают, когда оно освобождается – ставит молодые семьи в неравные условия при ходатайстве о жилищном кредите. Они должны искать дополнительные гарантии, маржа процентной ставки для них выше, кроме того, они теряют в зарплате и пенсии, так как не получают дохода, с которого выплачивается социальный налог.

В разосланном местным самоуправлениям письме уполномоченная по вопросам равноправия подчеркивает, что если они выполнят требования закона, то у банков не будет возможности делать различия и родители не будут страдать от неравного обращения.

Решением проблемы могло бы быть гарантийное письмо

Для решения проблемы Пакоста предлагает, чтобы местные самоуправления выдавали пожелавшим родителям гарантийные письма с обещанием, что исполнят закон и обеспечат детям место в детском саду по окончании выплат родительской зарплаты.

"При помощи такого гарантийного письма молодые родители смогли бы ходатайствовать о жилищном кредите на равных с другими людьми, поскольку пропадет опасность, что родитель не сможет к положенному времени вернуться на работу из-за отсутствия места в детском саду", – значится в письме уполномоченной.

Уполномоченная сообщила о ситуации в Министерство образования и науки и Министерство социальных дел. Также она проинформировала банковский союз, что банки, предлагающие жилищные кредиты, могли бы спрашивать у ходатайствующих родителей гарантийные письма от местных самоуправлений.