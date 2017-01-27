logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Банки неохотно выдают кредиты молодым мамам, в этом есть вина самоуправлений

Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix
Карин Коппель
Cегодня 13:15
Рубрика: Эстония

Уполномоченная по вопросам равноправия Лийза Пакоста получила жалобу от женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, которой банк не согласился выдать жилищный кредит на тех же условиях, что и остальным, указав на то обстоятельство, что после окончания выплаты родительской зарплаты в Эстонии детям не обеспечено место в детском саду и родитель может испытывать финансовые затруднения. Уполномоченная признала, что факты обосновывают позицию банка, а дискриминируют матерей, скорее, местные самоуправления, которые не могут обеспечить их малышам место в детском саду.

Лийза Пакоста подтвердила ERR Uudised, что к ней действительно поступило подобное обращение. Банк в своем решении отмечал, что вопрос - не в размере родительской зарплаты.

"Единый принцип равного обращения заключается в том, что при предоставлении услуг никто не должен обращаться с человеком хуже из-за его семейного статуса и обязанностей. Поэтому мы начали расследовать прецедент. Мы отправили в банк запрос на тему, чем он руководствовался при вынесении такого ответа и каков банковский подход к работникам с маленькими детьми в случае ходатайствования о жилищном кредите. В социальных медиа мы спросили, были ли такие же проблемы у других", – описала ситуацию Пакоста. На этот призыв отозвалось достаточно много людей, которые сталкивались с такой же проблемой.

Банк пояснил, что когда заканчивается выплата родительской зарплаты и родитель хочет вновь выйти на работу, он на практике сталкивается с проблемой отсутствия места для ребенка в детском саду. В отличие от регистрации в качестве безработного, в такой ситуации доход действительно минимальный и не позволяет вылачивать жилищный кредит.

"В то же время, ни работодатель, ни сам работник не виноват, в том, что не может вернуться на работу. Проблема в том, что после окончания выплат родительской зарплаты наступает сложный период, продолжительность которого зависит от того, когда у местного самоуправления появится возможность предоставить данному ребенку место в детском саду", – сказала Пакоста.

"Человек действительно может испытывать финансовые трудности и банк, исходя из анализа рисков, относится к получателям родительской зарплаты иначе, чем к другим клиентам с тем же уровнем доходов. Со стороны банков - это пропорциональный расчет рисков. А риски вызывают своей деятельностью местные самоуправления", – добавила она.

Банк не виноват

Уполномоченная по вопросам равноправия закончила рассмотрение дела и вынесла решение, что банк не дискриминировал ходатайствующую о кредите. Дискриминаторами она считает, скорее, местные самоуправления.

"Я отправила всем городским и волостным управам письмо с разъяснением, что местное самоуправление является дискриминатором в случае, если не обеспечивает ребенка местом в детском саду, по сути, на следующий день после окончания выплат родительской зарплаты, как предусмотрено в законе о дошкольных детских учреждениях. Если оно не обеспечивает места в детсаду, то на самом деле дискриминирует родителей, поскольку у них худшие возможности получить кредит", – пояснила Пакоста.

По ее словам, данный случай – классический пример косвенной дискриминации, где на первый взгляд нейтральная деятельность – место в детсаду дают, когда оно освобождается – ставит молодые семьи в неравные условия при ходатайстве о жилищном кредите. Они должны искать дополнительные гарантии, маржа процентной ставки для них выше, кроме того, они теряют в зарплате и пенсии, так как не получают дохода, с которого выплачивается социальный налог.

В разосланном местным самоуправлениям письме уполномоченная по вопросам равноправия подчеркивает, что если они выполнят требования закона, то у банков не будет возможности делать различия и родители не будут страдать от неравного обращения.

Решением проблемы могло бы быть гарантийное письмо

Для решения проблемы Пакоста предлагает, чтобы местные самоуправления выдавали пожелавшим родителям гарантийные письма с обещанием, что исполнят закон и обеспечат детям место в детском саду по окончании выплат родительской зарплаты.

"При помощи такого гарантийного письма молодые родители смогли бы ходатайствовать о жилищном кредите на равных с другими людьми, поскольку пропадет опасность, что родитель не сможет к положенному времени вернуться на работу из-за отсутствия места в детском саду", – значится в письме уполномоченной.

Уполномоченная сообщила о ситуации в Министерство образования и науки и Министерство социальных дел. Также она проинформировала банковский союз, что банки, предлагающие жилищные кредиты, могли бы спрашивать у ходатайствующих родителей гарантийные письма от местных самоуправлений.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 19.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
"Инсайт": государство готово помочь бездомным, но многие бомжи хотят получить все и сразу
 foto
Эстонские силовики обеспокоены числом смертей от передозировок наркотиками
 foto
"Инсайт": автобус-робот в центре Таллинна — в случае аварии виновником будет человек

Зарубежные новости

foto
В Монте-Карло стартует чемпионат мира по авторалли
 foto
Яна Тоом: новый президент Европарламента займет более взвешенную позицию в отношении России