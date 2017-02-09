В четверг вечером в Эстонии возникли сбои с карточными платежами
Вечером в четверг, 2 февраля, возникли перебои при карточных платежах, проводимых через терминалы оператора Nets Estonia.
"В 18:58 возникли сбои в проведении карточных платежей. К 20:01 проблему удалось разрешить", - сообщил руководитель оператора банковскими терминалами Nets Estonia Райво Тинн.
По его словам, юыло нарушено перекрестное использование банкоматов и платежных терминалов.
Он добавил, что Nets Estonia приносит клиентам извинения за причиненные неудобства.
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