logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Спасательный департамент намерен втрое сократить число смертей при пожарах

Спасатели. Фото: Мартин Дремлюга, ERR
Cегодня 13:50
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Спасательный департамент поставил цель в ближайшие годы сократить число смертей при пожарах втрое по сравнению с нынешним уровнем, то есть до 12 человек в год.

Генеральный директор спасательного департамента Куно Таммеару сказал, что департамент намерен к 2025 году сократить число смертей при пожарах до 12 в год, а число утонувших людей до 20 в год.

Таммеару отметил, что в последние годы число смертей при пожарах удерживалось на уровне 50 в год и только в прошлом году сократилось до 38 погибших. «Много лет был застой, теперь мы добились перелома», - сказал он. Таммеару привел пример, что десять лет назад за год при пожарах погибли 164 человека.

Если число смертей при пожарах сократилось, то число пострадавших при пожарах выросло. Таммеару сказал, что это связано с лучшим реагированием на пожары, но также с тем обстоятельством, что благодаря дымовым датчикам больше людей успевают выйти из горящих помещений.

По словам Таммеару, для снижения числа утонувших следует объявить ношение спасательных жилетов на водоемах обязательным. Он также отметил в качестве важных факторов обучение детей плаванию и изменение алкогольной политики.

Артур Тооман
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 10.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Реформа в Тартумаа: с некоторыми самоуправлениями придется объединяться принудительно
 foto
Эксперты: жители Эстонии не знают, как реагировать в случае удара стихии
 foto
В результате административной реформы без работы могут остаться 200 чиновников

Зарубежные новости

foto
ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28
 foto
Жертвами теракта в Сирии стали десятки мирных жителей