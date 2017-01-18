Спасательный департамент намерен втрое сократить число смертей при пожарах

Спасатели. Фото: Мартин Дремлюга, ERR

Спасательный департамент поставил цель в ближайшие годы сократить число смертей при пожарах втрое по сравнению с нынешним уровнем, то есть до 12 человек в год.

Генеральный директор спасательного департамента Куно Таммеару сказал, что департамент намерен к 2025 году сократить число смертей при пожарах до 12 в год, а число утонувших людей до 20 в год.

Таммеару отметил, что в последние годы число смертей при пожарах удерживалось на уровне 50 в год и только в прошлом году сократилось до 38 погибших. «Много лет был застой, теперь мы добились перелома», - сказал он. Таммеару привел пример, что десять лет назад за год при пожарах погибли 164 человека.

Если число смертей при пожарах сократилось, то число пострадавших при пожарах выросло. Таммеару сказал, что это связано с лучшим реагированием на пожары, но также с тем обстоятельством, что благодаря дымовым датчикам больше людей успевают выйти из горящих помещений.

По словам Таммеару, для снижения числа утонувших следует объявить ношение спасательных жилетов на водоемах обязательным. Он также отметил в качестве важных факторов обучение детей плаванию и изменение алкогольной политики.