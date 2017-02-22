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Со среды в Эстонии можно подавать декларацию о доходах

Доходы можно декларировать до 31 марта. Фото: Scanpix
Cегодня 07:30
Рубрика: Эстония

Начиная со среды, 15 февраля, можно подавать налоговые декларации за 2016 год.

Необлагаемый налогом доход в 2016 году составлял 2040 евро, а дополнительный освобожденный от налога доход в случае пройденного обучения, процентных ставок по жилищному кредиту и пожертвований - 1200 евро, передает служба новостей "Радио 4".

В этом году уже нельзя вычитать затраты на обучение вождению мотоцикла и моторного транспорта (водительские права категории A и B) и на образование по интересам для взрослых. Поэтому предоставляющие соответствующие услуги предприятия больше не передают эту информацию для включения в предварительно заполненную декларацию.

Второе важное изменение касается декларирования арендной выручки. Если ранее подоходным налогом облагалась вся задекларированная арендодателем выручка с аренды, теперь облагаются только 80 процентов выручки с аренды жилого помещения.

Если заполнить декларацию в интернете уже сегодня, то получить переплаченные налоги назад можно будет не позднее 28 февраля. Если же подать декларацию в бумажном виде, то возврат задержится на два месяца и будет осуществлен, начиная с 20 апреля, отмечают утренние теленовости ETV+.

В этом году первый и последний раз применяется возврат подоходного налога низкооплачиваемым работникам. Брутто-зарплата работников, имеющих право на данную льготу, не должна превышать 650 евро в месяц.

Сергей Михайлов
Редактор

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